Biah Rodrigues mostra o resultado de cirurgia para diminuir a testa

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues revelou o resultado de cirurgia estética: “Muito Satisfeita”

Biah Rodrigues (26), mulher do sertanejo Sorocaba (42), usou suas redes sociais nesta terça-feira, 14, para mostrar o resultado de sua cirurgia estética. A influenciadora realizou um procedimento cirúrgico para diminuir o tamanho da testa na última sexta-feira, 10.

Nos stories, Biah surgiu sem a faixa na cabeça, que usou durante o pós-cirúrgico e revelou o resultado prévio da cirurgia: “Adivinha quem tirou a faixinha? Eu tô tão feliz!”, a influenciadora anunciou a novidade animada. “Era uma faixinha de velcro que eu tinha que usar 24 horas por dia e agora só preciso usar quando for dormir”, explicou.

Biah ainda evidenciou a beleza natural dos fios: “Sem mega hair, sem chapinha, sem escova, sem secador, sem nada gente, só na graça mesmo”, brincou, exibindo os longos cabelos. A mãe de Theo (2) e de Fernanda (1), fruto do relacionamento com o cantor Sorocaba, ainda deu mais detalhes sobre o procedimento.

“Eu fiz um avanço capilar, eu tinha uma testa que vinha mais uns 2 cm para trás e o médico faz esse avanço para diminuir a testa para que ela fique mais harmônica com o terço inferior da face, mais proporcional pro meu rosto e eu fiquei muito satisfeita com o resultado, gente”, explicou empolgada. Em seguida, Biah mostrou a cicatriz discreta na testa.

Biah Rodrigues mostra resultado de cirurgia - Reprodução/Instagram

Biah Rodrigues dá detalhes sobre cirurgia estética: "Era algo que me incomodava"

Na última sexta-feira, 10, Biah Rodrigues anunciou que passou por uma cirurgia estética. A influenciadora revelou detalhes do procedimento para diminuir o tamanho da testa e explicou porque decidiu se submeter ao bisturi.

"Eu continuo a mesma, tá. Nada mudou, nada mudou. Eu sou 100% satisfeito com o meu com meu rosto, nada que me incomoda. Minhas orelhas não me incomodam, vocês cogitaram a ser minhas orelhas [a cirurgia]", e continuou: "O lance é que, não é que eu tinha entradinha, eu tinha a testa grande mesmo. Eu fui lá e diminui a testa, gente. Eu diminuí a minha testa, acho que foi um centímetro e meio ou foi dois… Mas é isso, diminui a testa, só isso, não mexi em nada", explicou.