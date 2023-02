Biah Rodrigues dá detalhes sobre cirurgia estética: "Era algo que me incomodava"

A influenciadora digital Biah Rodrigues revelou aos fãs que passou por uma cirurgia estética

Biah Rodrigues(26), mulher do cantor sertanejo Sorocaba (42), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 10, para contar aos seguidores das redes sociais que passou por uma cirurgia.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital surgiu com uma faixa na cabeça, e revelou que realizou um procedimento estético para reduzir a sua testa.

"Mexi na cara não, gente. Eu continuo a mesma, tá. Nada mudou, nada mudou. Eu sou 100% satisfeito com o meu com meu rosto, nada que me incomoda. Minhas orelhas não me incomodam, vocês cogitaram a ser minhas orelhas [a cirurgia]", começou ela no vídeo.

Em seguida, Biah falou sobre a redução na testa. "O lance é que, não é que eu tinha entradinha, eu tinha a testa grande mesmo. Eu fui lá e diminui a testa, gente. Eu diminuí a minha testa, acho que foi um centímetro e meio ou foi dois, eu vou até ver com o médico qual foi ao certo. Mas é isso, diminui a testa, só isso, não mexi em nada", explicou.

A mulher de Sorocaba disse que iria contar para os seguidores sobre o procedimento, contudo, estava esperando se sentir mais confortável para falar sobre o assunto. "Não tô incentivando a prática da cirurgia plástica, da perfeição. Era algo que me incomodava, não incomodava as pessoas. Eu fiz pra mim", ressaltou ela, afirmando que já está preparada para receber os comentários maldosos. "Fez diferença pra mim, eu fiz pra mim. O resultado foi pra mim. Foi tão satisfatório, foi tão maravilhoso, libertador. Sério, eu me sinto bem", completou.

