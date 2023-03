Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues revela que pegou sarna: 'Coceira infernal'

Morando em uma fazenda, Biah Rodrigues revela que contraiu sarna e desabafa sobre o tratamento

A influenciadora digital Biah Rodrigues (26), que é casada com o cantor sertanejo Sorocaba (42), revelou que contraiu um tipo de sarna na perna. A estrela contou que sentiu muita coceira e já começou o tratamento com orientação médica. Tanto que a infecção ficou controlada e não se espalhou para o resto do seu corpo e nem para os filhos e o marido.

Nas redes sociais, Biah desabafou sobre a coceira que sentiu quando pegou a infecção. “Eu peguei uma espécie de sarna na perna. Já conseguimos conter, fiz o tratamento certinho e não espalhou pelo corpo. As crianças e o Fernando não pegaram. Foi bem localizado, não espalhou”, disse ela.

Então, a influencer contou que não sabe como conseguiu pegar sarna. “Onde eu peguei isso só Deus sabe. Não sei se foi do cachorro, nem sei se o cachorro passa. Fui orientada e foi assim que tratei. Tá secando já. No início é uma coceira infernal na perna, dá vontade de arrancar”, declarou.

Biah Rodrigues faz cirurgia para reduzir o tamanho da testa

Recentemente, Biah Rodrigues fez uma cirurgia estética. Ela contou que passou pela operação para reduzir o tamannho de sua testa. “Eu fiz um avanço capilar, eu tinha uma testa que vinha mais uns 2 cm para trás e o médico faz esse avanço para diminuir a testa para que ela fique mais harmônica com o terço inferior da face, mais proporcional pro meu rosto e eu fiquei muito satisfeita com o resultado, gente”, explicou empolgada. Em seguida, Biah mostrou a cicatriz discreta na testa.

“Adivinha quem tirou a faixinha? Eu tô tão feliz!”, a influenciadora anunciou a novidade animada. “Era uma faixinha de velcro que eu tinha que usar 24 horas por dia e agora só preciso usar quando for dormir”, explicou.