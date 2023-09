Aos 30 anos, Laura Neiva realiza sonho de festa de debutante: ''Não tive uma''

Sem ter tido festa de 15 anos, Laura Neiva realiza sonho e faz festa de debutante em seu aniversário de 30 anos

A atriz e modelo Laura Neiva realizou um sonho de sua vida que não havia concretizado durante a juventude: a festa de 15 anos. Nos últimos dias a esposa de Chay Suede completou 30 anos e resolveu fazer uma comemoração de debutante.

Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques do evento único e encantou ao aparecer com vestido de baile, maquiagem leve e uma aparência bem juvenil. Com tudo rosa e bem delicado, Laura Neiva realizou seu sonho e teve até o marido como príncipe na hora da dança.

"Meus 15 anos x 2. Como toda festa de debutante deve ser, só que no meu caso, rebutante.

Não tive uma, e como todo sonho não realizado na infância, a gente tenta resolver quando adulto hahaha Tive direito a 2 bolos, valsa com pai e príncipe, luva com anel e pulseira por cima, tiara, vestido bufante rosa, toalha de mesa de cetim rosa com tule, cartaz pra deixar mensagem pro aniversariante, teve abertura da pista com Dj, traje black tie, (várias meninas de 15 anos de verdade) e principalmente, todo mundo que amo, juntos, realizando o meu sonho de princesa. Muitas pessoa para agradecer, muitas fotos pra postar, vai ter Over post!", contou detalhes da celebração especial.

Nas últimas semanas, a modelo e o Chay Suede estavam viajando com os filhos, Maria, de 3 anos, e José, de um, em Orlando, nos EUA.

Veja as fotos da festa:

Chay Suede e Laura Neiva celebram 4 anos de casados

Nos últimos meses, os atores comemoram quatro anos de casados. Para marcar a data especial, a modelo fez questão de abrir o seu coração para o maridão nas redes sociais e não exitou ao declarar todo seu amor pelo cônjuge.

No Instagram, ela compartilhou uma série de fotos do jantar romântico a dois, que planejou para estar com o amado. Na série de cliques, o casal aparece sorrindo, abraçados em frente ao espelho do elevador. Já em outra foto, as mãos dos pombinhos ficam em evidência para mostrarem as alianças.

"02/02/2023. Comemorávamos nosso 4° ano de casados. Te amo, sou a mulher mais feliz do mundo", escreveu ela na legenda da publicação. Apaixonado, Chay, logo respondeu: "Minha vida, a vida toda pela frente. Te amo!".