Laura Neiva e Chay Suede se divertem em parque de diversões com os filhos

Nas redes sociais, Laura Neiva e Chay Suede abriram o álbum de fotos das férias em família

Laura Neivae Chay Suedeusaram as redes sociais para abrir o álbum de fotos da viagem de férias em família. O casal está curtindo as férias em Orlando, nos Estados Unidos, com os dois filhos, Maria, de três anos, e José, de um.

Nas fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 29, os atores e os herdeiros aparecem aproveitando o dia em um parque de diversões. Nos registros, eles estão sorridentes, enquanto posam em frente de alguns brinquedos.

"Estava muito animada pra levar meus filhos pra conhecerem os parques. Foi um dia muito gostoso pra eles que tem uma área só pra crianças bem pequenininhas além daqueles brinquedos maravilhosos pra todo mundo que gosta de muita diversão! Foi inesquecível", disse Laura na legenda das fotos. Chay também celebrou o passeio em família. "Que momento! Dia inesquecível. Melhor experiência possível", escreveu o ator.

Os internautas encheram as postagens de elogios. "Muito fofos", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Que demais. Aproveitem muito", falou uma fã. "Que mágico. Amo essa família mais linda do mundo", comentou mais uma.

Confira as publicações:

Perrengue nas gravações de 'Travessia'

O ator Chay Suede foi um dos convidados do programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, e divertiu ao contar um perrengue que passou durante a reta final das gravações de Travessia, de Gloria Perez, na qual interpretou Ari.

Prestes a iniciar a gravação, ele sentiu umas pontadas na barriga. "Era para ser [um peidinho] e foi um [monte de coisa]. Descobri que estava com dor de barriga! Passa mil coisas muito rápido pela sua cabeça. Primeiro pensei: 'vou fazer a cena. Vou ficar mais parado, gesticulo mais aqui'. Agora é muito engraçado, mas na hora foi: 'Minha carreira acabou'. Em um segundo, passa tudo pela cabeça. Pensei: 'vou sair'", disse ele no começo da história. Confira o relato completo!