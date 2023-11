Angélica mostra fotos inéditas de sua festa luxuosa de aniversário

Após comemorar aniversário de 50 anos com festão luxuosa em sua casa, Angélica mostra fotos inéditas do momento inesquecível

A apresentadora Angélica revelou registros inéditos de sua festa de aniversário de 50 anos que aconteceu no último fim de semana em sua mansão no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 30, a famosa postou fotos no espaço decorado e ao lado de seu bolo.

Impressionando os internautas com os detalhes luxuosos do evento, que teve um tema de flores inspirado nos anos 70, a esposa de Luciano Huck rouboua cena no espaço deslumbrante ao surgir com um look repleto de flores.

Usando o vestido com tons vermelho, laranja e rosa, a loira esbanjou beleza na passagem de ciclo marcante. "A sagitariana acabou de completar mais uma volta ao sol, dando início a metade do seu século de vida", disse ela na legenda.

Nos últim os dias, o esposo da famosa postou um vídeo revelando um resumo de como foi a festa com vários famosos e shows de cantores renomados. Durante a reunião, os convidados foram proibidos de usarem os celulares para registrarem o evento.

Leia também:Paolla Oliveira e outras famosas usaram looks caríssimos no aniversário de Angélica; saiba valores

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica ganha homenagens dos filhos em seu festão de 50 anos

No último sábado, 25, Angélica celebrou a chegada de seus 50 anos com uma festa memorável em sua mansão no Rio de Janeiro. Durante o evento, a esposa do apresentador Luciano Huck ganhou homenagens emocionantes de seus três filhos Joaquim, Benício e Eva, que ajudaram a tornar a celebração ainda mais especial.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora mostrou que seus três herdeiros abraçaram o tema da festa, 'poder das flores', e apostaram em peças com estampas florais, assim como Angélica. Joaquim, o primogênito que está com 18 anos, estampou seu amor pela mãe em uma camiseta ao homenageá-la com várias fotos.

Já Benício, que tem 16 anos, apostou em um conjunto estampado e posou coladinho com a loira, que aparece se derretendo pelo herdeiro em um dos cliques. A caçula dos apresentadores, Eva, que está com 11 aninhos, também roubou a cena mais uma vez ao apostar em um look semelhante ao da mãe para homenageá-la em seu evento. Veja mais aqui.