Nanda Costa ganha carinho da esposa, Lan Lanh, em noite de show

Nanda Costa e Lan Lanh são flagradas em clima de romance durante 'vale night' na sexta-feira, 14

A atriz Nanda Costa surgiu em clima de romance com a esposa, a musicista Lan Lanh, na noite de sexta-feira, 14. Mães das gêmeas Tiê e Kim, elas ganharam um 'vale night' para curtir uma noite juntas e com direito a troca de chamegos.

Durante os shows, elas foram flagradas pelos paparazzi enquanto estavam abraçadas e trocando carinhos. Sorridentes, elas não se intimidaram com a presença das câmeras e esbanjaram simpatia.

Em maio deste ano, Lan Lanh completou 55 anos de vida e ganhou uma declaração de amor de Nanda Costa nas redes sociais. “Feliz aniversário, meu amor, muito obrigada… Te amo meu amor, sempre soube que era você. Você gostou do meu ceviche?”, a atriz perguntou e Lan aprovou: “Eu também. Gostei do ceviche, de você desde o dia que eu te vi e das minhas filhas, muito obrigada”, ela agradeceu o carinho da atriz.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Nanda Costa e Paolla Oliveira nos bastidores de nova série

As atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa deram o que falar nas redes sociais nesta semana ao compartilharem fotos ousadas na cama. As duas se divertiram nos bastidores das gravações da série Justiça 2, de Manuela Dias, para a Globo.

Nas imagens, as estrelas posaram embaixo dos lençóis e encantaram os fãs com as brincadeiras entre uma cena e outra. “É exatamente o que vocês estão pensando... Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira Nanda Costa”, disse Paolla.

E Nanda completou com uma mensagem nos comentários. “Elevou em grau máximo a referência do que é parceria. Você é foda, Pá. Cada dia mais fã. Beijos e até amanhã de manhã”, escreveu.

Na história, Nanda Costa interpreta Milena, uma mulher que é presa por causa de uma morte, que, na verdade, foi cometida por Jornada (Paolla Oliveira), uma empresária do ramo musical. Ao sair da cadeia, ela vai atrás da rival e começa a chantageá-la.