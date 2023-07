Paolla Oliveira e Nanda Costa aparecem gargalhando na cama em novas fotos

Nos bastidores de nova série da Globo, Paolla Oliveira e Nanda Costa agitam a internet com fotos ousadas na cama

As atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa deram o que falar nas redes sociais nesta semana ao compartilharem fotos ousadas na cama. As duas se divertiram nos bastidores das gravações da série Justiça 2, de Manuela Dias, para a Globo.

Nas imagens, as estrelas posaram embaixo dos lençóis e encantaram os fãs com as brincadeiras entre uma cena e outra. “É exatamente o que vocês estão pensando... Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira Nanda Costa”, disse Paolla.

E Nanda completou com uma mensagem nos comentários. “Elevou em grau máximo a referência do que é parceria. Você é foda, Pá. Cada dia mais fã. Beijos e até amanhã de manhã”, escreveu.

Na história, Nanda Costa interpreta Milena, uma mulher que é presa por causa de uma morte, que, na verdade, foi cometida por Jornada (Paolla Oliveira), uma empresária do ramo musical. Ao sair da cadeia, ela vai atrás da rival e começa a chantageá-la.

Paolla Oliveira relembra a primeira vez com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira respondeu dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram e contou sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação. A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.