Nanda Costa se declara no aniversário de Lan Lanh: “Amor da minha vida”

Atriz Nanda Costa faz declaração apaixonada para celebrar os 55 anos da esposa, a artista Lan Lanh

A artista Lan Lanh (55) tem motivos de sobra para comemorar nesta terça-feira, 23! Além de completar 55 anos, a artista ganhou uma declaração super apaixonada da esposa, a atriz Nanda Costa (36), com quem tem duas filhas gêmeas, as pequenas Kim e Tiê, de apenas um aninho.

Nos stories, Nanda mostrou que fez um jantar especial e se declarou para esposa: “Feliz aniversário, meu amor, muito obrigada… Te amo meu amor, sempre soube que era você. Você gostou do meu ceviche?”, a atriz perguntou e Lan aprovou: “Eu também. Gostei do ceviche, de você desde o dia que eu te vi e das minhas filhas, muito obrigada”, ela agradeceu o carinho da atriz.

Já no feed do Instagram, Nanda Costa homenageou a esposa ao publicar um vídeo com registros inéditos do relacionamento, desde a época em que elas começaram o namoro até o casamento e a chegada das meninas: “Feliz aniversário, amor da minha vida”, a atriz se derreteu pela esposa na legenda da publicação. "Apaixonada por você", Lan respondeu nos comentários.

Os fãs do casal também parabenizaram Lan Lahn e elogiaram o casal: “Viva ela! Viva o amor de vocês”, comentou uma admiradora.“Vocês são lindas e inspiradoras, parabéns Lan!” exaltou mais uma. “Aff, que amor”, uma terceira se derreteu. “Feliz anivesário! Felicidades, sempre com essa família incrível que você tem”, disse outra.

Nanda Costa usou mensagem de avô como motivação pessoal:

Destaque na revista CARAS de 2015, Nanda Costa abriu o coração e revelou que avô motivou ela a seguir seus sonhos, antes dele morrer, em 2009. “Ele falava que eu precisava aprender a sonhar porque, quando o sonho é seu, ninguém tira de você”, contou Nanda, que protagonizou a novela Salve Jorge, sucesso da TV Globo, em 2012.