Bruna Marquezine e Xolo Maridueña curtem o show de Priscila Alcantara

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a noite de sexta-feira, 12, com muita diversão no show da amiga e cantora Priscilla Alcantara. Ela foi flagrada ao lado do ator Xolo Maridueña, com quem atuou no filme Besouro Azul, em um camarote do show que aconteceu em São Paulo.

Os dois apareceram lado a lado e conversando durante a apresentação. Inclusive, eles contaram com a companhia do casal Sasha Meneghel e João Figueiredo.

Vale lembrar que Bruna e Xolo estão no Brasil há alguns dias após finalizarem as gravações do filme nos Estados Unidos. Eles já foram viajar juntos e estão aproveitando a temporada por aqui.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Homenagem de Xolo Maridueña para Bruna Marquezine

No início de agosto, Bruna Marquezine completou 27 anos de vida e ganhou uma homenagem do ator Xolo Maridueña nas redes sociais. O ator compartilhou uma série de cliques ao lado da musa e agradeceu pela parceria, brincando sobre a famosa ensinar frases para ele, inclusive xingamentos em português.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da p***' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", escreveu Maridueña na legenda.

Recentemente, Bruna foi clicada por fãs em visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 02, na companhia de Xolo. Passando alguns dias no Brasil com Bruna, ele surgiu usando o mesmo colar da atriz, o que foi suficiente para os fãs shipparem o casal e especularem um romance.

