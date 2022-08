Apontado como affair de Bruna Marquezine, Xolo Maridueña homenageia a atriz

Aniversariante do dia!

Atriz Bruna Marquezine completa 27 anos e ganha homenagem de Xolo Maridueña, seu par romântico no longa 'Besouro Azul'

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 08h04

Dia de festa na casa de Bruna Marquezine! Nesta quinta-feira, 04, a atriz está completando mais um ano de vida!

A artista brasileira recebeu uma homenagem mais do que especial de Xolo Maridueña (21), que vive seu par romântico no filme Besouro Azul, nas redes sociais.

Logo após a meia-noite, em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma série de cliques ao lado da musa para celebrar o aniversário de 27 anos dela e agradeceu pela parceria, brincando sobre a famosa ensinar frases para ele, inclusive xingamentos em português.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da p***' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba", escreveu Maridueña na legenda.

Recentemente, Bruna foi clicada por fãs em visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 02, na companhia de Xolo. Passando alguns dias no Brasil com Bruna, ele surgiu usando o mesmo colar da atriz, o que foi suficiente para os fãs shipparem o casal e especularem um romance.

Besouro Azul é o primeiro filme da DC Comics sobre um super-herói latino, com estreia prevista para agosto de 2023. Na trama, que treminou de ser gravada no último dia 18 de julho, Marquezine dará vida à Penny, protagonista feminina do longa.

Confira a homenagem de Xolo para Bruna Marquezine:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xolo Mariduena (@xolo_mariduena)

Bruna Marquezine vai à festa de aniversário de Sasha Meneghel

Sasha Meneghel (24) celebrou a chegada dos seus 24 anos em clima de festa junina ao lado de familiares e amigos, como o marido, João Figueiredo (23), e Bruna Marquezine! A filha de Xuxa publicou cliques da festa julina em que aparece comendo algodão doce e em brincadeira divertida com o cantor e a atriz. A festa de aniversário de Sasha contou com decoração junina, mesa com doces e comidas típicas, e até um touro mecânico.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!