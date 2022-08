Sasha Meneghel posta fotos de festa julina com João Figueiredo e Bruna Marquezine

Modelo Sasha Meneghel mostra comemoração de aniversário ao lado do marido, João Figueiredo, e da amiga Bruna Marquezine

A modelo Sasha Meneghel (24) compartilhou registros da comemoração de seu aniversário ao lado do marido, João Figueiredo (23), de Bruna Marquezine (26) e alguns amigos!

Na noite de terça-feira, 02, em seu perfil no Instagram, a filha de Xuxa publicou cliques da festa julina em que aparece comendo algodão doce e em brincadeira divertida com o cantor e a atriz, que está de volta ao Brasil após temporada nos Estados Unidos gravando o filme da DC Comics, Besouro Azul. O ator Xolo Maridueña (21), que faz romântico com Bruna na produção, também marcou presença no evento.

"Linda", elogiou Gil do Vigor nos comentários do post. "Coisa linda", disse Isis Valverde. "Afff que sorriso MAIS LINDO!! Quanta alegria e leveza em uma foto só", destacou uma fã. "Maravilhosos", falou outra. "Amo essa amizade", comentou mais uma.

A festa de aniversário de Sasha contou com decoração junina, mesa com doces e comidas típicas, e até um touro mecânico.

Vale ressaltar que Besouro Azul é o primeiro filme da DC Comics sobre um super-herói latino, com estreia prevista para agosto de 2023. Na trama, Marquezine dará vida à Penny, protagonista feminina do longa do herói.

Confira as fotos da festa julina de Sasha Meneghel:

Sasha Meneghel ganha homenagem do marido

Sasha Meneghel completou mais um ano de vida no último dia 28 de julho e recebeu uma linda declaração do marido, João Figueiredo. "Hoje é dia de celebrar a @sashameneghel, passei o dia coladinho com ela e com pessoas que amamos fazendo isso, contando histórias… e quando pensei em escrever algo (além de tudo que falei hoje pra você) pensei muito em relembrar os meus votos no dia do nosso casamento. 23 de Maio de 2019, eu conheci a mulher da minha vida. Jamais imaginei que aquele convite pra assistir um pocket show da Ana e Vitória no lançamento das suas joias, mudaria minha vida pra sempre... 11 de junho de 2019 nos reencontramos, mas você ainda era apenas a amiga da minha amiga. 27 de julho de 2019 as coisas começaram a mudar... nunca me conectei tanto com uma pessoa em minutos de conversa, como com você. A sensação era que já nos conhecíamos há um bom tempo... mas tudo mudou mesmo, 4 de agosto de 2019, quando antes de entrar no palco recebi uma notificação escrito “Sasha”, era um áudio seu... provavelmente se você não me mandasse aquele áudio, não estaríamos aqui hoje... ali, começou a nossa história", relembrou ele.

