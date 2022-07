João Figueiredo relembra votos de casamento ao comemorar aniversário de Sasha Meneghel

Sasha Meneghel completou 24 anos e ganhou uma linda homenagem do marido, o cantor João Figueiredo

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 21h03

João Figueiredo(23) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem de aniversário para a esposa, Sasha Meneghel, que completou 24 anos de vida nesta quinta-feira, 28.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo em que a amada aparece com seu vestido de noiva, e relembrou os votos de casamento ao parabenizá-la. "Hoje é dia de celebrar a @sashameneghel, passei o dia coladinho com ela e com pessoas que amamos fazendo isso, contando histórias… e quando pensei em escrever algo (além de tudo que falei hoje pra você) pensei muito em relembrar os meus votos no dia do nosso casamento", contou ele.

"23 de Maio de 2019, eu conheci a mulher da minha vida. Jamais imaginei que aquele convite pra assistir um pocket show da Ana e Vitória no lançamento das suas joias, mudaria minha vida pra sempre... 11 de junho de 2019 nos reencontramos, mas você ainda era apenas a amiga da minha amiga. 27 de julho de 2019 as coisas começaram a mudar... nunca me conectei tanto com uma pessoa em minutos de conversa, como com você. A sensação era que já nos conhecíamos há um bom tempo... mas tudo mudou mesmo, 4 de agosto de 2019, quando antes de entrar no palco recebi uma notificação escrito “Sasha”, era um áudio seu... provavelmente se você não me mandasse aquele áudio, não estaríamos aqui hoje... ali, começou a nossa história", relembrou ele.

João seguiu os votos elogiando a amada. "Sa, em todos os detalhes você me surpreende... nunca conheci alguém tão simples, tão alegre e gentil como você. É muito fácil te achar linda por aquilo que mesmo de longe todo mundo vê, mas a sua maior beleza não está no seu sorriso, no seu olhar, no seu corpo... a sua maior beleza é a sua essência, e foi por ela, que ali eu me apaixonei… o teu coração me faz todas as manhãs acordar te amando mais que ontem. Seu colo, seu cheiro e seu carinho me faz me sentir no lugar que eu jamais quero sair. Você não é apenas a maior apoiadora dos meus sonhos... você é parte deles, sem você eles perdem a leveza e a alegria que eu sempre sonhei ter do meu lado", acrescentou.

"Você é e sempre será, mesmo depois dos nossos futuros filhos o maior presente que Jesus poderia me dar. e eu te prometo, pro resto de nossas vidas ser fiel a você, a te amar de todo o meu coração e com a minha vida, e a cuidar de você. Esse dia não poderei ser diferente de tudo o que vivemos até hoje, esse dia, esse casamento, reunidos com parte das pessoas que mais amamos nessa terra, diante de nossos amigos e familiares, eu prometo te fazer a mulher mais feliz que já passou por essa terra… te amo pra sempre, mais que ontem… e menos que amanhã", completou.

Mais cedo, Sasha também recebeu lindas homenagens de aniversário dos pais, Xuxa Meneghel (59) e Luciano Szafir (53).

Confira a homenagem de João Figueiredo para Sasha Meneghel:

