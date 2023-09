Anitta mostra os bastidores de sua apresentação no VMA 2023: "Estamos prontos"

Anitta subirá aos palcos do VMA 2023 pelo terceiro ano consecutivo para fazer uma apresentação especial; confira os bastidores!

Nesta terça-feira, 12, Anitta subirá aos palcos da premiação MTV Video Music Awards (VMA) pelo terceiro ano consecutivo. A cantora será responsável por representar o Brasil na premiação norte-americana, concorrendo na categoria de Melhor Clipe Latino com a música Funk Rave.

Além disso, ela subirá ao palco duas vezes nesta noite especial para performar as canções de seu projeto Funk generation: a favela love story, lançado no último mês. Ela também se apresentará ao lado do grupo sul-coreano TXT, onde juntos eles cantarão a música Back for More, que tem sua estreia marcada na premiação.

E em preparação dessa grande apresentação, a cantora apareceu ao lado de seus dançarinos, pronta para mostrar seu talento ao mundo. Com roupas confortáveis para treinar, ela mostrou os seus melhores passos de dança em apresentação agitada, com direito a batida de funk e muito movimento.

"Ok... acho que estamos prontos para o VMA", escreveu Anitta na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores vibraram de ansiedade com o que está por vir. "Braba", escreveu o ator João Guilherme."Vai emocionar", disparou a cantora Pabllo Vittar."A diferença que o balé brasileiro faz, esse gingado só existe no Brasil", apontou fã. "Vai ser o maior VMA de todos os tempos", profetizou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Mas cedo nesta noite, Anitta surgiu deslumbrante no tapete vermelho da premiação. Ela apostou em um vestido preto com mangas compridas e transparência na saia, assinado pela grife Schiaparelli. O look ainda contou com decote além do umbigo e topo em tom de nude. Ela foi cercada de fotógrafos no evento, onde ela brilhou com seu vestido sensual.

Vale lembrar que em 2022, a brasileira também se apresentou no VMA e conquistou o público com sua apresentação da música Envolver. Ela impressionou a crítica e o público ao levar um pouco do funk brasileiro para o mundo. Inclusive, ela venceu na categoria de Melhor Clipe Latino com sua canção de sucesso.