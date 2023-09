Anitta se apresentará duas vezes no VMA 2023; saiba tudo sobre a premiação

Anitta tem deixado fãs do mundo todo ansiosos para sua performance cheia de rebolado no VMA

Concorrendo na categoria Melhor Clipe Latino com a música Funk Rave, a cantora Anitta (31) se apresentará duas vezes no VMA (MTV Video Music Awards). Esse é o terceiro ano consecutivo que a funkeira faz parte da premiação gringa.

No ano passado, Anitta fez história ao se tornar a primeira cantora brasileira a fazer uma apresentação solo no palco da premiação. Além disso, ela também acabou sendo premiada na categoria Melhor Clipe Latino, com Envolver.

Depois de conquistar seu espaço no mercado internacional, a carioca agora tem causado ansiedade nos fãs com sua preparação para o evento deste ano. Isso porque ela subirá ao palco para se apresentar duas vezes.

Além de realizar uma performance especial para as canções do projeto Funk generation: a favela love story, que lançou no último mês, a artista cantará pela primeira vez ao lado do grupo sul-coreano TXT.

Anitta realizará a performance da música Back for more, lançamento que tem sido aguardado há semanas por seus fãs. Já que se trata da inserção da brasileira entre os amantes do pop coreano.

Vale destacar que Além de Anitta, outros nomes que também estão confirmados no evento são: Demi Lovato, Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Lil Wayne, Fall Out Boy, Doja Cat, Karol G, Måneskin, Cardi B e Megan Thee Stallion.

JULIETTE FEZ DECLARAÇÃO NO FANTÁSTICO

Recentemente a cantora e ex-BBB Juliette Freire esteve nos estúdios do programa Fantástico e conversou com a apresentadora Poliana Abritta sobre a amizade com Anitta. Próximas desde que a ex-BBB deixou o reality show da Globo, as duas foram viajar juntas pela Europa no último mês e chamaram atenção com suas postagens.

“Ela é minha irmã. Eu me apaixonei pela família e pela história dela. Temos essa sensação de segurança. Pode acontecer o que for, a gente tem uma à outra”, disse ela em um trecho obtido pelo site CARAS Digital antecipadamente.