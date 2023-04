Sensitiva manda recado para Anitta após prever destino: "Fica preparada"

Sensitiva alerta que desempenho de Anitta na série espanhola Elite pode se tornar um verdadeiro desastre na carreira da brasileira

Em meio a empreitada de sua carreira internacional, Anitta (30) surpreendeu ao anunciar que estará na próxima temporada da série espanhola Elite, da Netflix. A novidade deixou muitos fãs da brasileira feliz, mas também implantou dúvidas em muitas pessoas.

Em conversa com a Contigo, a Sensitiva Jéssica fez uma previsão nem um pouco agradável para a artista. Segundo a religiosa, o novo trabalho de Anitta vai atrair muitas críticas e pode se tornar um verdadeiro desastre em sua carreira.

"A espiritualidade fala vai trazer muitas críticas para a vida dela, então, ela que esteja preparada. Anitta, prepara-te, o que vai acontecer de julgamentos e pessoas que não vão gostar do seu trabalho, do seu desempenho, será muito grande", avisou.

"Fica preparada, amiga, porque tem quem não queira que você faça esse trabalho. Mas é isso, né? É a vida, tem quem gosta e tem quem não gosta. Espero que tudo corra bem e que ela continue fazendo o trabalho dela e evoluindo para outros", completou.

Mas apesar do novo momento na carreira da carioca, Jéssica garante que a participação de Anitta em Elite será apenas um projeto pontual e que logo ela deve voltar com tudo para a área da música, onde ela já se tornou um destaque internacional.

"É passageiro, não é para a vida toda, é um momento da vida dela, deixem ela estrelar. Mas ela continua na música que é realmente a origem do trabalho dela. Ela veio com essa missão de trabalhar a voz, deixem ela, não tem o que fazer", contou.

Em fevereiro deste ano, André Lamoglia, ator brasileiro que faz parte do elenco fixo de Elite, falou sobre a até então suposta participação de Anitta na série. Segundo ele, o público vai se surpreender com as novidades.

"Não posso adiantar nada ainda (risos). Estou de brincadeira! Fico feliz com a curiosidade dos fãs na nova temporada de Elite. O que eu posso falar é que é uma temporada que tem bastante personagens novos e atrizes muito conhecidas", disse ele à QUEM.