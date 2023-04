Quantas plásticas Anitta já fez? Confira mudanças de visual da cantora

Cantora Anitta já passou por dezenas procedimentos estéticos até conquistar o corpão dos sonhos

A cantora Anitta(30) volta e meia aparece causando com suas publicações sensuais nas redes sociais. Dona de um corpo escultural, a diva pop brasileira já passou por diversas mudanças no visual até conquistar a estética que sempre desejou ter.

No ano de 2021, Anitta foi capa da revista de moda Allure, a qual abriu o jogo sobre ser uma pessoa que adora o mundo dos procedimentos estéticos. Ela confessou que foram mais de 50 e a sua primeira plástica aconteceu aos 20 anos.

"Eu penso nos jovens vendo uma revista ou o Instagram e dizendo ‘Como eu queria ter nascido assim. Ela é linda. A vida dela é perfeita’, e se sentindo mal. Para mim, há duas opções: ou meus fãs vão saber a verdade – por exemplo, que eu sou cheia de plásticas –, ou eles vão saber que eu sou uma mentirosa ", disparou a carioca.

No último ano, por exemplo, Anitta lançou seu primeiro álbum oficialmente voltado para o mercado internacional, o Versions of Me, o qual as mudanças de seu visual foi um dos destaques. Na capa do projeto, ela aparece exibindo diferentes versões de seu roto.

Sobre as plásticas realizadas pela cantora, ela já passou pelas mais diversas, como prótese de silicone nos seios, redução das mamas, modelagem do queixo, rinoplastia, preenchimento de lábios, botox entre as sobrancelhas e lipoaspiração. "Não é que eu não me aceite. Eu me aceito, mas eu gosto de mudar" , afirmou.

Leia também: Sensitiva manda recado para Anitta após prever destino: "Fica preparada"

A paixão de Anitta pelas plásticas fez até mesmo a cantora revelar qual a responsável por algumas delas. Segundo a funkeira, sua médica, Dra. Ana Helena Patrus, é uma verdadeira artista: "Ela fez minha barriga, meu queixo, meus peitos…. Depois da cirurgia, que é feita no hospital, ela tem uma clínica onde você pode ficar para se recuperar. Eles cuidam de tudo e, quando você sai, suas cicatrizes estão curadas e perfeitas".