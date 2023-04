Anitta exibe corpaço ao usar biquíni do Bob Esponja de R$ 1.800

De biquíni mínimo e estiloso, Anitta rebola na frente da câmera e mostra suas curvas impecáveis

A cantora Anitta (30) agitou as redes sociais neste final de semana ao compartilhar um vídeo usando apenas um biquíni estiloso com minissaia. A beldade rebolou na frente da câmera durante um lindo dia de sol em sua mansão.

A estrela surgiu com um biquíni amarelo com amarração na cintura e a estampa do personagem Bob Esponja. O modelito é da marca GCDS e é vendido por 360 dólares – cerca de R$ 1.800. Nas imagens, ela dançou o seu novo hit e encantou seus fãs.

Tanto que a artista recebeu vários elogios dos seguidores. “Linda demais”, disse um fã. “Maravilhosa”, declarou outro. “Amei o biquíni”, comentou mais um.

Vale lembrar que Anitta acaba de completar 30 anos de vida. "30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos. Quando eu tinha essa idade eu dizia todos os dias para minha família: “eu vou fazer história”. Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer QUALQUER COISA que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que eu quero da minha vida", disse ela.

E completou: "E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou foda, eu me amo. Parabéns pra mim. Obrigada Deus, obrigada universo. Gratidão".

Assista ao vídeo de Anitta de biquíni: