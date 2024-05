Yasmin Brunet monta look com lingerie e chama a atenção com resultado

Para curtir show de Luísa Sonza, Yasmin Brunet monta look com lingerie branca e rouba cena com combinação cheia de atitude

A influenciadora e modelo Yasmin Brunet não passou despercebida em mais uma aparição em público. Dona de um estilo autêntico e único, a ex-BBB surpreendeu ao montar um look ousado para curtir o show da cantora Luísa Sonza neste sábado, 25, em São Paulo.

Ao chegar no local, ela foi fotografada e esbanjou beleza com muita atitude ao sorrir para o fotógrafo. A herdeira de Luiza Brunet então chamou a atenção ao apostar em uma lingerie branca para compor a combinação nada discreta.

Além da peça íntima rendada, que ficou à mostra, a empresária elegeu uma calça marrom em couro com desenho de flores, jaqueta e botas também de couro e em preto. A famosa ainda colocou brincos dourados e um cinto prata.

Após sair do BBB 24,Yasmin Brunet revelou nos últimos dias que iniciou uma dieta extrema por conta de problemas de saúde. “Vocês não estão entendendo o que vai ser minha dieta, gente... porque além da síndrome do intestino irritado, lipedema e sibo, vocês não tem noção como vai ser a dieta. Vai ser low fodmap”, a influenciadora detalhou.

Veja o look de Yasmin Brunet:

Foto: Clayton Felizardo/Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet reflete sobre comentários pesados no BBB 24:

Durante seu confinamento no reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet foi alvo de comentários pesados sobre seu corpo. Fora do programa, ela desabafou: “Eu aprendi a ser validada pelos outros no que eu tenho no meu externo. Sempre dependi da aprovação dos outros pra sentir que eu tenho algum valor", lamentou.

"E como sempre, no meio da moda te julgam puramente pelo seu corpo, então se você tá muito gorda ou muito magra e você aprende sempre a se comparar com outras mulheres. O que é a coisa mais infeliz que você pode fazer contigo. Como eu nunca tive um olhar carinhoso comigo, agora que eu estou começando a ter isso", contou no ‘Encontro’.