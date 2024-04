Yasmin Brunet desabafa ao rever falas sobre o seu corpo dentro do BBB

‘Começando a ter um olhar carinhoso comigo agora', revelou Yasmin Brunet; modelo e ex-BBB participou do programa Encontro nesta quarta-feira, 24

Yasmin Brunet falou sobre os comentários ao seu corpo que foram feitos dentro do BBB 24, em sua participação no programa Encontro, nesta quarta-feira, 24. Na entrevista com Patrícia Poeta, a modelo disse ter ficado muito desconfortável.

"Não sei nem como falar disso exatamente. Mas, as minhas maiores inseguranças [foram mostradas] e o Brasil inteiro assistiu. De certa forma foi como se isso já tivesse sido jogado pra todo mundo, foi um pouco libertador. Não é uma coisa mais que eu consigo esconder. Mas é absurdo", disse.

Em seguida, a ex-BBB fala sobre a sua relação com o corpo, que é "complicada" desde que tinha 13 anos. "Eu cresci no universo da moda, minha mãe era modelo desde que eu nasci e estando no mundo da moda muito jovem, eu não aprendi a me amar. Eu aprendi a ser validada pelos outros no que eu tenho no meu externo. Sempre dependi da aprovação dos outros pra sentir que eu tenho algum valor".

"E como sempre, no meio da moda te julgam puramente pelo seu corpo, então se você tá muito gorda ou muito magra e você aprende sempre a se comparar com outras mulheres. O que é a coisa mais infeliz que você pode fazer contigo. Como eu nunca tive um olhar carinhoso comigo, agora que eu estou começando a ter isso", desabafou.

Yasmin Brunet revela com quais ex-BBBs não pretende manter amizade

Em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, a loira abriu o coração e falou um pouco sobre sua trajetória no reality show da TV Globo, além de mencionar assuntos envolvendo sua vida pessoal.

Fora do confinamento, Yasmin já provou que mantém amizade com boa parte dos ex-colegas, principalmente com os integrantes do quarto Gnomo. Além de organizar uma festa belíssima para comemorar o fim do BBB 24 com os ex-brothers, a filha de Luiza Brunet mostrou recentemente o registro de um encontro com Wanessa Camargo e Giovanna Lima em São Paulo. A modelo, no entanto, também revelou com quem não formou laços de amizade após o reality show.