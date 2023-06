Solteira, Sabrina Sato aposta em look revelador e causa: 'Perfeita'

Cobrindo apenas o necessário com estilo, Sabrina Sato surge arrasadora com look indiscreto

A apresentadora Sabrina Sato surgiu com um look arrasador nesta segunda-feira, 12. Passando o Dia dos Namorados solteira, após 15 anos comprometida na data, a famosa apareceu deslumbrante usando um look nada discreto.

Nos registros publicados em sua rede social, artista posou nos corredores do estúdio Globo e roubou a cena ao aparecer cobrindo apenas o necessário com um conjuntinho nada discreto. Além da roupa com borboleta, ela elegeu sandálias de amarração também com o desenho do bichinho.

Sem sutiã, Sabrina Sato colocou o decote para jogo e ouso ao deixar a barriga também de fora. "Come my lady. Come-come my lady. You're my butterfly. Come my lady. Come-come my lady. You're my butterfly", escreveu a legenda em inglês falando sobre estar no clima de borboleta.

Nos comentários da publicação, os internautas encherem a musa de elogios. "Perfeita sempre", admiraram os fãs. "Linda", babaram outros.

Nesta segunda-feira, 12, Sabrina Sato desabafou sobre estar solteira. Segundo ela, há 15 anos passava a data comprometida. Nos últimos dias, ela marcou presença em um evento de moda, e surpreendeu ao posar com o ex-namorado, o ator João Vicente de Castro. Os dois apareceram abraçados na hora de posar para as fotos e capricharam nas poses. Eles namoraram entre 2013 e 2015.

Leia também:Sabrina Sato não fica quieta e fala sobre affair com ex-BBB: 'Sem tempo'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato fala sobre a filha Zoe após separação: ''Nada como um dia após o outro''

Recentemente,Sabrina Sato contou como a filha, Zoe, de quatro anos, ficou após o fim de seu relacionamento com o ator Duda Nagle."Nada como um dia após o outro. As crianças se adaptam de uma forma muito natural. Elas vão aprendendo e vão se fortificando. Elas vão ensinando para a gente também. Às vezes a gente pensa: 'Não é possível que ela entendeu', mas ela entendeu", contou Sabrina ao Splash.

"Ela me pergunta: 'Mamãe, está tudo bem. Estou bem', 'Vamos para não sei onde? Esse final de semana como vai ser?'. A gente vai conversando e entendendo. O mais importante é a gente respeitar os nossos filhos. Ter o entendimento de olhar nos olhos, explicar, abraçar e dar o tempo deles", ressaltou a famosa.