Só de camisetão, Adriane Galisteu esbanja estilo ousado em Nova York

Apresentadora Adriane Galisteu apostou em vestido tipo camiseta para passeio em Nova York e deixou pernas torneadas à mostra

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 18h14

A apresentadora Adriane Galisteu (49) está em Nova York. Neste sábado, 20, ela compartilhou fotos tiradas na Quinta Avenida e chamou a atenção com o look escolhido para fazer o passeio.

Toda estilosa, a loira apareceu no registro usando uma espécie de vestido parecendo um camisetão e ostentou suas pernas torneadas com elegância ao arrematar a combinação com sandálias cor de rosa.

"New York vibes", disse Adriane Galisteu sobre entrar no clima do local. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Muito diva", falaram. "Belíssima sempre", admiraram outros.

Ainda nas últimas semanas, a apresentadora da Record TV fez uma viagem para a Europa com a família. Durante sua passagem pela Itália, ela celebrou o aniversário do filho, Vittorio Iodice (12), e impressionou ao mostrar como o garoto está grande.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu 🅰️ ✚ ⚡️ (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu combina look com o filho na Parada do Orgulho LGBT+

Em junho deste ano, Adriane Galisteu marcou presença com Vittorio Iodice na Parada do Orgulho LGBT+. No evento, a apresentadora e o herdeiro apareceram com looks combinando. A peça que usaram igual era um moletom com as cores da bandeira LGBTQIA+.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!