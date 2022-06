Adriane Galisteu combina look com o filho na Parada do Orgulho LGBT+

Na Parada do Orgulho LGBT+, apresentadora Adriane Galisteu marcou presença com o filho

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 15h38

A apresentadora Adriane Galisteu (49) marcou presença na Parada do Orgulho LGBT+ neste domingo, 19, em São Paulo.

Na companhia do filho, Vittorio Iodice (11), a loira apareceu na Avenida Paulista curtindo o evento com um look confortável e no clima do evento.

Usando o mesmo moletom que o filho, com as cores da bandeira LGBTQIA+, Adriane Galisteu fez pose para a foto e registrou o momento divertido.

"Na área…", compartilhou o registro feito com o herdeiro. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindos", elogiaram. "Você é maravilhosa", falaram outros.

Neste domingo, 19, outros famosos marcaram presença na Parada do Orgulho LGBT+ e também chamaram a atenção com seus looks. Assim como a cantora Gretchen (63), que apareceu usando uma roupa combinando com o marido.

Adriane Galisteu curte a Parada do Orgulho LGBT+ com o filho; veja: