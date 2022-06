Atualidades / Orgulho LGBT+

Tiago Abravanel dá beijão no marido na Parada do Orgulho LGBT+

Tiago Abravanel e o marido usam looks com as cores do arco-íris na Parada do Orgulho LGBT+

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 14h54

Fernando Poli e Tiago Abravanel - Fotos: Eduardo Martins / Agnews