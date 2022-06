Gretchen e o marido usam looks combinando na Parada do Orgulho LGBT+ em SP

Gretchen destaca suas curvas impecáveis em look justíssimo para a Parada do Orgulho LGBT+ e o marido dela usa look com a mesma estampa

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 14h28

A cantora Gretchen marcou presença na 26ª Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo na tarde deste domingo, 19. Ela apareceu com um macaquinho estampado, com recortes estratégicos e curtinho.

O look deixou à mostra as curvas do corpo dela, que caprichou nas poses nas fotos. Inclusive, o marido dela, o saxofonista Esdras de Souza, usou um conjunto de camiseta e bermuda com a mesma estampa da roupa da esposa.

Em cima de um trio elétrico, os dois curtiram a festa e trocaram beijos e carinhos.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Gretchen se declara para o marido

Há poucos dias, Gretchen aproveitou o Dia dos Namorados para declarar o seu amor pelo marido, Esdras de Souza. Ela prestou uma homenagem para ele nas rede sociais.

"Há dois anos e meio você chegou na minha vida pra me trazer um mundo cheio de LUZ. Esperei por muitos anos pra conseguir te encontrar. Atravessei mares e terras. Corri quase todo o mundo. Eu tinha CERTEZA que você existia. Só não sabia onde estava. Mas no momento que eu te olhei a primeira vez, senti no fundo do meu coração que era a minha alma gêmea. Aquela que viveu comigo em outras vidas. Hoje, quando nós nos olhamos, assim como está na foto, a gente se vê um dentro do outro. É único. A cada amanhecer,a cada anoitecer. É esse olhar que eu encontro. MEU ETERNO NAMORADO. FELIZ DIA DOS NAMORADOS. EU TE AMO POR TODA VIDA. @esdrasdesouza Obrigada por me fazer tão feliz", escreveu.