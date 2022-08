Filho de Adriane Galisteu faz aniversário e tamanho impressiona: ''Tá gigante''

Na rede social, filho de Adriane Galisteu impressionou ao surgir diferente em fotos publicadas pela apresentadora

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 08h55

O filho de Adriane Galisteu (49), Vittorio Iodice (12), fez aniversário nesta quarta-feira, 03, e recebeu uma homenagem da apresentadora na rede social.

Nos registros, o herdeiro, fruto do casamento da loira com o empresário Alexandre Iodice (51), apareceu curtindo a viagem na Itália com a família e chamou a atenção com seu tamanho.

"Meu amor, chegou seu dia! VIVA! Vem aí uma nova fase cheia de descobertas e de muita alegria! Que Deus te proteja imensamente e sempre! Te amo mais que tudo. Parabéns, my Love", disse Galisteu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas parabenizaram o garoto pelos 12 anos e se admiraram como ele cresceu. "Tá gigante", falaram os seguidores. "Está tão lindo", elogiaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu 🅰️ ✚ ⚡️ (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu combina look com o filho na Parada do Orgulho LGBT+

Em junho deste ano, Adriane Galisteu marcou presença com Vittorio Iodice na Parada do Orgulho LGBT+. No evento, a apresentadora e o herdeiro apareceram com looks combinando. A peça que usaram igual era um moletom com as cores da bandeira LGBTQIA+.

