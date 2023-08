No aniversário da filha, Simaria usa look idêntico ao da herdeira: ''Só amor''

Para festa simples sem a família, Simaria usa look igual ao da filha, que completou 11 anos

A cantora Simaria Mendes comemorou o aniversário de 11 anos da filha, Giovanna, em grande estilo. Em sua mansão, a famosa fez uma festinha simples e íntima para a primogênita comemorar com os amiguinhos o seu grande dia, mas ela e a herdeira capricharam no look.

Após compartilhar um vídeo da garota soprando as velhinhas ao lado dos coleguinhas e com uma mesa simples, porém, repleta de doces finos, a irmã de Simone Mendes publicou selfies com a herdeira mais velha, exibindo o look que usaram na reunião.

Seguindo o clima do evento, que teve uma decoração clara com borboletas, Simaria e Giovanna surgiram com vestidos iguais. As roupas com estampa quadriculada, de cor bege, tinham um estilo sóbrio e delicado. "Só amor", escreveu a artista ao surgir agarradinha com a aniversariante.

Nesta sexta-feira, 04, a cantora publicou um vídeo exibindo a festinha que organizou para a filha em sua mansão. Simaria então chamou a atenção ao não mostrar nenhum familiar no local. É bom lembrar que nesta quinta-feira, 03, Simone Mendes fez um festão para o aniversário de seu primogênito, Henry Diniz.

Veja o look de Simaria e da filha para festa:

Afastada dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, recentemente, a cantora postou frases enigmáticas em sua rede social. Durante um evento, a artista surpreendeu ao dar uma declaração sobre o sucesso de Simone Mendes com a música Erro Gostoso.

Apesar do fim polêmico da dupla e de boatos de não estarem mais próximas, Simaria saiu com os filhos de Simone para um passeio no shopping.

Simone Mendes fala sobre seu cachê após fim da dupla com Simaria

A cantora Simone Mendes confessou que está bastante satisfeita com o cachê que vem recebendo por suas apresentações solo. A sertaneja foi questionado sobre os valores após o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, e deixou claro que o valor está ótimo.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, a artista falou sobre sua carreira, e mesmo sem revelar exatamente o quanto está ganhando por seus shows, deixou claro que melhorou consideravelmente.

"Seu cachê aumentou muito este ano, né?", questionou o jornalista. "Com a Glória de Deus, tem que dar uma melhorada. [Aumentou] um bocado. Ficou ótimo" , respondeu a esposa do empresário Kaká Diniz.

Em outra entrevista ao programa, Simone avaliou a carreira solo. "Eu sempre falei que eu tive a experiência de fazer isso quando minha irmã adoecia. Eu acredito que ali já era uma preparação, que Deus já estava fazendo. Eu acredito que tudo tem a mão de Deus. Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz", falou ela.