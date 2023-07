Larissa Manoela assusta com acessório em pré-estreia de filme: 'Macabro'

Com o noivo, Larissa Manoela assusta ao marcar presença em evento com colar inspirado em boneca; veja

A atriz Larissa Manoela marcou presença ao lado do noivo, o ator Luiz Fambach, na pré-estreia de um filme em um shopping no Rio de Janeiro. Para o evento na noite desta terça-feira, 18, a famosa apostou em um look todo rosa para entrar no clima do longa.

Assim como outros convidados, a artista apostou em peças da cor e em acessórios diferenciados. Contudo, Larissa Manoela deu o que falar ao aparecer no tapete do cinema usando um colar com pernas de boneca.

Na web, os internautas dividiram opiniões acerca da escolha da famosa. De saia, body, blazer e sapatos, tudo rosa, ela surgiu plena, contudo, chamou a atenção com o enfeite inusitado com a parte do corpo do brinquedo.

"Sabe aquelas boneca que as crianças rabiscava, deixava descabela, sem braço tal, deve ter pego daí", brincaram. "Fico só pensando a quantidade de boneca que ela quebrou pra fazer isso, até hoje tenho as minhas e não deixo ninguém tocar", disseram.

Ainda nos últimos dias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach comemoram o primeiro ano juntos. A famosa então revelou o que fizeram para celebrarem o momento.

Veja o look de Larissa Manoela:

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Larissa Manoela encerra contrato com a Globo

Larissa Manoelausou as redes sociais para se despedir da TV Globo. Ela decidiu não renovar o contrato com a emissora, mas fez questão de fazer um agradecimento especial a emissora após realizar o sonho de interpretar uma protagonista em uma das novelas do canal.

"Eu sonhei, acreditei, realizei e agora sinto uma imensa alegria e gigantesca gratidão por findar mais um dos meus importantes ciclos. Ainda muito pequena, quando assistia todas as novelas sem parar, eu idealizava um dia poder fazer aquilo. Fiz testes e mais testes, sabia que apesar dos "nãos", um dia minha hora chegaria. Foi em Dalva & Herivelto que consegui realizar aquela vontade de pequena. Depois desse momento, o que eu desejava era viver e viver muito, pra voltar, porque no fundo eu sempre soube que eu voltaria, cheia de experiência e com mais maturidade. Pronta pra viver o meu grande desejo!", relembrou ela no começo do texto.

"Foi em 2020 que voltei à TV Globo, com um convite pra lá de especial. À novela “Além da Ilusão”, para interpretar minhas meninas Elisa e Isadora num protagonismo duplo, numa novela de época das 6. No meio disso uma pandemia estagnou os planos. Mas nunca me saia da mente que a partir do momento em que tudo retomasse, eu ia fazer cada segundo naquele lugar valer como se fosse o único. E assim foram três anos, meu delicioso período nessa casa que me escolheu e me acolheu. O frio na barriga sempre foi recorrente, certo de que se passava na minha cabeça toda a memória e lembrança daquela garotinha que assistia todas as novelas e, finalmente, pode realizar aquele sonho antigo."