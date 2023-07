Larissa Manoela revela como comemorou o primeiro ano de namoro com André Luiz Frambach

Larissa Manoela abre álbum de fotos da comemoração do aniversário de namoro com André Luiz Frambach no Rio de Janeiro

A atriz Larissa Manoela comemorou o seu primeiro aniversário de namoro com o ator André Luiz Frambach em grande estilo! Os dois curtiram a noite especial com um jantar romântico em um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a artista mostrou um álbum de fotos e vídeos do casal trocando carinhos durante o dia especial. “Dia 17 foi mais que especial. Nosso 1 ano comemorado da melhor forma possível”, disse ela na legenda.

Antes disso, Larissa Manoela surpreendeu com uma declaração de amor pública no Instagram parao seu noivo. "Meu amor é dono de um pedaço meu. Meu amor é lindo e leve. Meu amor me enche de orgulho e torna tudo mais especial. Meu amor é dono do coração mais lindo que já vi, das melhores soluções pros meus problemas, do abraço mais aconchegante e do beijo mais doce. Meu amor é puro e verdadeiro. Meu amor não mede esforços pra me ver feliz e também pra enxugar minhas lágrimas. Meu amor move montanhas, enfrenta desafios e sonha comigo. Meu amor é respeitoso, cuidadoso e atencioso. Meu amor é dono de um sorriso encantador e olhos verdes preciosos. Meu amor é você! Meu amor vive em você! 1 ano em contados dias parecem mais 10 anos", escreveu Larissa na legenda.

Logo em seguida, ela explicou como o tempo passou para o casal. "É que a gente já passou e suportou tanta coisa…a gente é pra gente e nada mais! Só a gente sabe, só a gente sente, só a gente entende a gente. (...) Você chegou e transformou o que tava escuro colorido, trouxe amor e afastou a dor, colocou calor onde tava frio e sorriu. Sorriu e fluiu. Fluímos tanto que chegamos a 1 ano. Nossa história é daquelas boas de se contar. Daquelas que pode virar livro. (...) Que nosso amor transborde e inunde sempre o nosso ser. Porque o meu é teu! Feliz a gente! Feliz imensamente por ter você, feliz 1 ano…os melhores que pude viver", finalizou Larissa.

Larissa Manoela encerra contrato com a Globo

Larissa Manoelausou as redes sociais para se despedir da TV Globo. Ela decidiu não renovar o contrato com a emissora, mas fez questão de fazer um agradecimento especial a emissora após realizar o sonho de interpretar uma protagonista em uma das novelas do canal.

"Eu sonhei, acreditei, realizei e agora sinto uma imensa alegria e gigantesca gratidão por findar mais um dos meus importantes ciclos. Ainda muito pequena, quando assistia todas as novelas sem parar, eu idealizava um dia poder fazer aquilo. Fiz testes e mais testes, sabia que apesar dos "nãos", um dia minha hora chegaria. Foi em Dalva & Herivelto que consegui realizar aquela vontade de pequena. Depois desse momento, o que eu desejava era viver e viver muito, pra voltar, porque no fundo eu sempre soube que eu voltaria, cheia de experiência e com mais maturidade. Pronta pra viver o meu grande desejo!", relembrou ela no começo do texto.

"Foi em 2020 que voltei à TV Globo, com um convite pra lá de especial. À novela “Além da Ilusão”, para interpretar minhas meninas Elisa e Isadora num protagonismo duplo, numa novela de época das 6. No meio disso uma pandemia estagnou os planos. Mas nunca me saia da mente que a partir do momento em que tudo retomasse, eu ia fazer cada segundo naquele lugar valer como se fosse o único. E assim foram três anos, meu delicioso período nessa casa que me escolheu e me acolheu. O frio na barriga sempre foi recorrente, certo de que se passava na minha cabeça toda a memória e lembrança daquela garotinha que assistia todas as novelas e, finalmente, pode realizar aquele sonho antigo."

Por fim, a atriz fez um agradecimento. "Sou grata a todas as relações que construí durante meu período na emissora, todas as amizades que carrego no peito e, principalmente, os aprendizados que hoje levo comigo. Agora é hora de alçar novos voos e prospectar novos horizontes, nunca deixando de ouvir o meu coração que bate forte pela minha profissão. Isso não é um adeus e sim um até logo! Obrigada, TV Globo, toda equipe geral e, em especial, dramatúrgica. Meu respeito, carinho e gratidão", completou.