Apaixonada, Larissa Manoela comemora 1 ano ao lado de seu noivo

Em longa declaração apaixonada nas redes sociais, a atriz Larissa Manoela comemorou 1 ano ao lado de seu noivo, André Luiz Frambach

Nesta segunda-feira, 17, a atriz Larissa Manoela comemorou um ano ao lado de seu noivo, o ator André Luiz Frambach. Os dois iniciaram um romance em 2022 e noivaram logo em seguida, ao finalizar o ano.

Apaixonada, Larissa compartilhou uma sequência de fotos ao lado do futuro marido, que conheceu em 2020, durante as gravações do filme Modo Avião. Com cliques agarradinhos, a atriz se declarou para André com um lindo texto que celebra seu aniversário de namoro.

"Meu amor é dono de um pedaço meu. Meu amor é lindo e leve. Meu amor me enche de orgulho e torna tudo mais especial. Meu amor é dono do coração mais lindo que já vi, das melhores soluções pros meus problemas, do abraço mais aconchegante e do beijo mais doce. Meu amor é puro e verdadeiro. Meu amor não mede esforços pra me ver feliz e também pra enxugar minhas lágrimas. Meu amor move montanhas, enfrenta desafios e sonha comigo. Meu amor é respeitoso, cuidadoso e atencioso. Meu amor é dono de um sorriso encantador e olhos verdes preciosos. Meu amor é você! Meu amor vive em você! 1 ano em contados dias parecem mais 10 anos", escreveu Larissa na legenda.

Logo em seguida, ela explicou como o tempo passou para o casal. "É que a gente já passou e suportou tanta coisa…a gente é pra gente e nada mais! Só a gente sabe, só a gente sente, só a gente entende a gente. (...) Você chegou e transformou o que tava escuro colorido, trouxe amor e afastou a dor, colocou calor onde tava frio e sorriu. Sorriu e fluiu. Fluímos tanto que chegamos a 1 ano", ela se declarou.

"Nossa história é daquelas boas de se contar. Daquelas que pode virar livro. (...) Que nosso amor transborde e inunde sempre o nosso ser. Porque o meu é teu! Feliz a gente! Feliz imensamente por ter você, feliz 1 ano…os melhores que pude viver", finalizou Larissa.

E não faltaram elogios para esse calsazão apaixonado. "Tão feliz por você ter encontrado alguém tão especial assim, enche meu coração de alegria em ver o quão bem o André te faz", disse fã. "Casal bonito!", comentou a atriz Maria Pinna."Obrigado por me fazerem acreditar no amor", agradeceu admiradora. "Os mais lindos. Muitas felicidades!", disse seguidora.

Confira a publicação: