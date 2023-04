Esposa de Eduardo Costa se casou com vestidos feitos por ex-ator mineiro; veja imagens

Influenciadora, Mariana Polastreli fez dois vestidos ousados para o casamento com Eduardo Costa

O casamento de Mariana Polastreli e Eduardo Costa foi assunto nas redes nesta semana, desde o bolo da cerimônia até a decoração do ambiente. Um ponto que também sempre chama atenção dos convidados e internautas é o vestido da noiva, e a influenciadora digital não pensou duas vezes antes de escolher não apenas um, mas dois vestidos para a ocasião especial.

As duas peças foram desenhadas pelo estilista Giulliano Oliveira, dono de um ateliê especializado em fazer vestidos de noiva, para festas e também para debutantes. Além disso, o estúdio de moda também confecciona e aluga ternos para os noivos. Com mais de 61 mil seguidores, o perfil do ateliê mineiro compartilhou vídeos da esposa de Eduardo Costa usando as peças .

Giulliano é estilista e fez seu primeiro vestido de noiva aos 17 anos. Segundo informações disponíveis em seu site, antes de ingressar no mundo da moda, ele trabalhava como ator, principalmente em musicais, fazendo parte do corpo artístico de óperas, operetas e grandes musicais como primeiro tenor, sendo regido por grandes maestros como Márcio Miranda Pontes.

Ele já fez looks para diversos eventos, seja para noivas ou aniversariantes em festas para celebrar os 15 anos. Em 2022, ele lançou uma coleção de vestidos de noivas com fotos da miss Geyziane Souza, que venceu concursos como Miss Belo Horizonte 2021 e 2022, Miss Popularidade 2022, Miss Elegância 2022 e Miss Top Model 2022.

SAIBA QUAIS OS VESTIDO DA ESPOSA DE EDUARDO COSTA

"Dia muito especial para os meus queridos Eduardo Costa e Mariana Polastreli tive a honra de vesti-los para esse dia tão lindo! O vestido de noiva ficou simplesmente maravilhoso! Confere aí!", escreveu o estilista na publicação. O primeiro look foi feito com um decote profundo, que ia até o umbigo da influenciadora, deixando bastante pele à mostra.

Leia também:Esposa de Eduardo Costa usa vestido de noiva com decote até o umbigo

Totalmente com detalhes em renda, a peça também contava com plumas nos ombros e bastante transparência nas pernas, com uma saia longa. O look era completo por um longo véu, saindo da coroa prata da esposa de Eduardo Costa e também um buquê com folhagens verdes, além de flores de pétalas brancas e rosas.

"E teve second dress [segundo vestido, em português]! O segundo vestido feito especialmente para a noiva aproveitar a festa! Felicidades ao casal", escreveu o estilista no vídeo divulgando o segundo vestido usado pela influenciadora. O vestido utilizado na festa, realizada após a cerimônia religiosa, recebeu críticas de internautas por aparentar sem bastante simples.

O look era composto por um vestido branco, sem texturas e com uma grande fenda na perna esquerda. O modelito foi desenhado no estilo um ombro só, deixando o outro nu e contando com uma manga longa, além de um grande laço em cima da alça do vestido. O look foi completo com brincos prateados e uma sandália também na cor prata.

CONFIRA OS VÍDEOS DOS VESTIDOS DE MARIANA POLASTRELI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐚 (@giullianooliva)