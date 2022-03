Em Paris, Marina Ruy Barbosa ''reage'' ao montar look luxuoso com cropped

Atriz Marina Ruy Barbosa surgiu deslumbrante com cropped elegante durante Semana de Moda de Paris e arrancou elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 08h48

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) esbanjou estilo na Semana de Moda de Paris.

Nesta quarta-feira, 09, a artista compartilhou fotos usando um look de grife com cropped e brincou com a situação.

"Reagi e coloquei meu cropped", disse ela ao combinar a peça com uma saia, brincos grandes, bolsa e óculos dourados.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram o estilo elegante da famosa. "Linda", elogiaram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Marina Ruy Barbosa encontrou a modelo internacional Bella Hadid (25) e fez um clique com a famosa no evento de uma grife.

Veja o look de Marina Ruy Barbosa em Paris: