Marina Ruy Barbosa posa ao lado de Bella Hadid em evento nos Estados Unidos:

Neste sábado, 19, a modelo e atriz Marina Ruy Barbosa (26) apareceu ao lado de Bella Hadid (25) em cliques nas redes sociais.

O evento em que as modelos se encontraram foi da grife Burberry, queridinha de Marina e amada por muitos fãs de moda.

Em seu perfil no Instagram, Marina compartilhou cliques do evento e posou ao lado da modelo Bella Hadid: "Estou em Los Angeles para o jantar em comemoração à aquisição da Burberry", escreveu na legenda.

Marina Ruy Barbosa foi a única brasileira no evento nos Estados Unidos e surpreendeu a web com a beleza e o look escolhido para a ocasião.

Na sua publicação, fãs comentaram sobre o encontro e enalteceram a beleza de Marina: "Encontro de milhões", escreveu um. "Coisa mais linda", comentou outro. "Eu amei! Totalmente demais", brincou o terceiro.

