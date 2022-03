Transparência, oversized e recortes: As tendências de moda no Paris Fashion Week 2022

Da transparência para peças oversized, looks diferentões são tendências para o outono/inverno 2022

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 14h23

Babados, oversized, transparência, estampas e recortes são as tendências que dominaram a semana de moda de Paris, que trouxe as novidades do mundo fashion para a temporada de outono/inverno 2022.

Fechando a temporada de desfiles, as marcas trouxeram suas novas coleções para as passarelas do Paris Fashion Week.

Algo que já sabíamos que estava voltando com tudo, são as transparências, isso porque, modelos e fashionistas do momento já apostavam na tendência que conquistou muita gente e pelo visto permanece viva.

Looks oversized e transparências:

Os amantes desta tendência, foram bem servidos com o desfile da Balmain, que trouxe visuais modernos através de recortes e transparências. Além disso, outras marcas também apostaram na renda em visuais diferentões.

Além da transparência voltar com tudo, as peças oversized também foram destaques, as grifes apostaram em blazers e sobretudos alongados e em modelagens no estilo streetwear, dando autenticidade e trazendo essa tendência de volta.

Saint-Laurent, Louis Vuitton e Balmain apostaram nas cores do outono/inverno e colocaram em prática todas as tendências de 2022, o que já era esperado.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Recortes seguem vivíssimos!

E os recortes continuam com tudo, eles foram destaque nas coleções de primavera/verão, e seguem através de modelagens diferentes em outono/inverno, o que mostra que essa moda segue viva entre os amantes fashion.

Aqui no Brasil, quem mostra bastante essa tendência, é a cantora Anitta (28), que é fã de carteirinha da marca Mugler, conhecida por ousar nos looks transparentes e recortados.

Botas tratoradas, usaria?

Foto: Getty Images

Seguindo com a moda de outono/inverno 2022, grifes também apostaram em botas tratoradas e coturnos que estão sendo bastante usadas pelo público geral.

A Balmain mostrou essa tendência nas passarelas com looks diferentões e ousados, mas que promete conquistar diversos stylists.

A semana de moda de Paris, que traz as novidades do mundo da moda para a temporada de outono/inverno 2022 chega ao fim nesta terça-feira, 08.