Após causar com espartilho jeans, Paula Fernandes surpreende com jardineira: ''Linda''

Cantora Paula Fernandes surpreende ao escolher outra peça jeans após dividir opiniões com espartilho do tecido

A cantora Paula Fernandes deu o que falar nos últimos dias ao aparecer com um espartilho jeans em um show. Depois de dividir opiniões e causar com o estilo, a famosa foi muito elogiada nesta quarta-feira, 13, ao aparecer usando o tecido de uma forma diferente.

Dessa vez, a artista sertaneja aproveitou o momento de folga para curtir com seu cavalo e surgiu cheia de beleza ao lado do animal. Vestindo uma jardineira jeans, a famosa protagonizou os registros com um estilo básico, mas autêntico.

"Aquele chamego antes da cavalgada", disse ela na legenda dos cliques. Nos comentários, a cantora recebeu vários elogios. "Você tá tão linda", admiraram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.

No ultimo final de semana, Paula Fernandes virou assunto com um espartilho jeans. Apesar do item ser bem diferente, ele tem um alto valor."Linda é indiscutivelmente! Mas o roupa feia!", disseram. "É linda e perfeita, mas esse negócio na cintura não ficou legal", opinaram os internautas ao verem o look com a peça.

Paula Fernandes enfrentou onda de fake news

Paula Fernandes precisou lidar com tudo de bom e de ruim que a fama trouxe. Em conversa com o podcast CARAS, ela relembrou uma fase em que surgiam muitos boatos e notícias falsas sobre sua vida pessoal e comportamento, e revela como lida com isso atualmente. "[Hoje] já amadureci. Teve uma época que estava demais, nossa."

"Era fake news todos os dias. Ou era que eu tinha tirado costela, ou que eu estava tomando banho só com água mineral, ou que eu era careca", relembrou Paula Fernandes , dona de sucessos sertanejos como Pássaro de Fogo e Quero Ser Pra Você.

Para ela, isso aumentou junto ao seu sucesso. "É muito doido, quando o artista fica grande demais, cada um inventa uma coisa. Uma das últimas foi que eu estava pedindo cama de casal no meu camarim. Olha para mim! Eu tenho cara de quem pediria uma cama em camarim?", questionou.