Paula Fernandes entrega reviravolta na carreira após dificuldades: 'Vivo meu maior sucesso'

Sertaneja de sucesso, Paula Fernandes ainda deixou uma dica para artistas que possam enfrentar os mesmos desafios

Paula Fernandes (38) se tornou um grande nome da música sertaneja com o passar do tempo, porém, com todo o sucesso, vieram também momentos difíceis para sua vida. "Quando você alcança um patamar x, como aconteceu comigo, é muito difícil superar aquilo. O que tem depois do céu?", refletiu ela, em conversa com o PodCaras.

A dona do hit Pássaro de Fogo conta que já viveu uma rotina exaustiva, em que colocava sua vida pessoal e saúde de lado para poder cumrpir todos os compromissos da agenda. "E eu nunca usei nada para maquiar aquilo que eu estava sentindo. No palco, eu hospedava a Paula Fernandes e depois voltava para a minha realidade", explica.

Ela afirma que foi importante perceber a virada de chave na sua carreira, para começar a se priorizar e tentar conciliar o tempo, após ter aproveitado todo auge do sucesso, depois de ter atingido o limite do céu. "Você não tem que tocar 27 dias no mês. No sucesso, existe o momento que você lança uma música e ela não vai bem."

Atualmente, se considerando mais madura na carreira e musicalmente, ela enxerga que vive a melhor época de sua vida profissional e pessoal. "Estou vivendo o melhor sucesso da minha vida. Tenho tempo para mim, para os meus fãs, para fazer uma música. O tempo era escasso para aquele tipo de sucesso, que é bom também. Mas tenho memórias de um momento em que eu não existia. Vivenciar a maturidade do meu trabalho é muito lindo."

A artista ainda deixa um toque para outros cantores que estão começando e que possam estar passando pelo mesmo momento que ela já passou. "Uma dica que eu deixo para quem está vivendo o que eu vivi é que tudo passa. Temos que aproveitar o máximo possível e tentar descansar o máximo que der."