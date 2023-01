Paula Fernandes comenta sobre BBB 23 e fãs disparam: ''Sabemos que está no confinamento''

Cotada para o BBB 23, cantora Paula Fernandes rebate possível participação, mas fãs acreditam que ela está confinada para o reality show

A cantora Paula Fernandes (38) também está sendo cotada para o BBB 23! Nesta quinta-feira, 12, a artista usou suas redes sociais para provar que não estará no reality ou tentar despistar seus fãs sobre o confinamento.

Em sua conta oficial no Instagram, ela publicou um vídeo em que aparece usando roupa de frio. “Vocês estão curiosos, né? Eu também. Não é pra menos. É algo que arrebata multidão de curiosos como nós. Eu estarei como vocês, de frente para a telinha, torcendo pelos participantes”, disse ela, que aproveitou para anunciar música em parceria com Tierry (32).

Após falar sobre o novo projeto, ela falou que vai acompanhar a nova edição do reality. “E eu amo BBB, gente! Eu adoro assistir sempre que posso. Vou tá torcendo pelos participantes pra dar tudo certo. E quem sabe eu não canto lá, né?”, concluiu a sertaneja.

Nos comentários, os fãs acreditam que o vídeo já tenha sido gravado e que a cantora está confinada para o BBB 23. "Duvido, postaram pra despistar", "Ela vai entrar gente", "Apaga, Paula, sabemos que você está no confinamento! Paula, precisamos de você naquele Big Brother", "Ainda acho que ela está lá", "É muito fácil pegar uma roupa de frio e fazer isso. Me recuso a acreditar que você não vai estar. Já estou até brigando com famosos por você. Você precisa estar lá", dispararam.

Confira o vídeo de Paula Fernandes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES (@paulafernandes)

Querendo enganar? Paula Fernandes publica foto antiga

A cantora Paula Fernandes deu o que falar nas redes sociais na segunda-feira, 09, ao compartilhar um registro em que aparece de biquíni na neve!

Na imagem, a artista aparece usando uma roupa de banho azul com a paisagem gelada ao fundo, com a localização na França. "Verão 2023", escreveu na legenda.

No entanto, os internautas perceberam que se trata de uma montagem escancarada e resgataram a foto verdadeira em que Paula aparece em um barco, com o mar ao fundo durante viagem a Ibiza. Os fãs da sertaneja suspeitam que ela esteja na próxima edição do BBB 23, que começa no dia 16 de janeiro. "Se havia alguma dúvida se ela ia pro BBB, a dúvida acabou com essa postagem", "A gente já sabe que essa foto não é real. A original é numa lancha", "Que montagem pro BBB é essa adm?", "Tá frio ou calor? Acho que tá no BBB!", disseram.

