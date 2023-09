Quanto custa o espartilho jeans de Paula Fernandes? Peça que recebeu críticas tem valor surpreendente

Paula Fernandes recebeu críticas após compartilhar fotos de look nas redes sociais no último domingo, 10

Paula Fernandes (39) chamou a atenção da web no último domingo, 10, ao compartilhar fotos nas redes sociais vestida com um espartilho jeans. A roupa não agradou alguns fãs da cantora, que desaprovaram o adereço escolhido para compor o look de um dos shows da artista em Minas Gerais. Apesar de receber críticas, a peça, também conhecido como corset, faz parte de uma grife e tem valor surpreendente. Saiba quanto custa o espartilho jeans de Paula Fernandes.

O corset escolhido por Paula Fernandes faz parte da Madame Sher Corsets, marca especializada e pioneira na produção do tipo de peça no Brasil, segundo o perfil da loja nas redes sociais. Nos registros publicados pela cantora, ela veste o modelo Underbust Jeans com Lavagem e Fivelas, à venda por R$ 1450,00 de acordo com informações do site da marca, que também contém uma página para falar sobre a grife.

Na publicação feita em seu perfil do Instagram, Paula Fernandes compartilhou os cliques vestida com o corset nos bastidores de show em Minas Gerais junto com a legenda: "Look de ontem". Dividindo opiniões, a roupa causou entre os internautas, que comentaram sobre a escolha da peça. "É linda e perfeita, mas esse negócio na cintura não ficou legal", opinou um. "Linda é indiscutivelmente! Mas que roupa feia!", acrescentou outro.

Durante o podcast da CARAS, em janeiro deste ano, Paula Fernandes refletiu sobre sua participação nas redes sociais: "Vocês já puderam perceber que eu sempre evitei confusão, eu nunca fui de participar de bate-boca, de debate publicamente, principalmente em rede social. E esses dias eu ando muito reflexiva, e eu acho que chegou o momento que eu tenho que me posicionar, não como pessoa pública, não como cantora e compositora que eu sou, mas sim e principalmente como mulher".