De Lexa a Virginia, relembre famosos que revelaram seus diagnósticos em 2023

Lexa, Virginia, Maiara e até mesmo Leticia Sabatella abriram o jogo sobre sua saúde

A cantora Lexa surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 12, ao contar que tem tireoidite de hashimoto, doença autoimune ligada diretamente à memória. Além dela, diversos outros famosos como Virginia, Leticia Sabatella e até Maiara revelaram diagnósticos que enfrentam neste ano.

Lexa usou suas redes sociais para contar sobre o diagnóstico, e disse que estava sentindo problemas com sua memória. Assim como a cantora, Virginia também usou o Instagram para contar aos fãs que recebeu o diagnóstico de alopecia .

A sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, também afirmou ter a condição dermatológica que provoca a queda dos fios. A doença é causada por uma interrupção no ciclo de crescimento do cabelo e pode ser agravada por fatores emocionais, traumas físicos e quadros infecciosos.

Leia também:Como tratar alopecia? Especialista explica doença que atingiu Virginia, Maiara e Maraisa

Além delas, a atriz Leticia Sabatella também revelou mais detalhes sobre sua saúde. Nesta segunda-feira, 10, ela contou ter recebido o diagnóstico de grau leve do TEA (transtorno do espectro autista). Nas redes, a artista falou sobre a aceitação do quadro.

"Há um tempo atrás eu estava fazendo algumas perguntas, pedindo uma luz. Porque eu sempre me senti, desde criança, que às vezes eu despertava acordada para uma consciência que me pegava de uma hora para outra", disse, em vídeo.

O escritor Thiago Picchi, filho da atriz Elizabeth Savala, também decidiu falar sobre seu recente diagnóstico de TEA. Nas redes sociais, ele afirmou que decidiu compartilhar a informação após os vídeos de Sabatella.

"Sou muito solidário, e minha admiração pela Leticia Sabatella só aumentou pela coragem que ela teve de se expor e de fazer gente como eu se sentir menos estranha em vir aqui na própria rede social para falar para o maior número de pessoas que eu tenho esse diagnóstico", afirmou.

CONFIRA VÍDEO DE LETICIA SABATELLA SOBRE SEU DIAGNÓSTICO: