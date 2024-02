Última foto de Wilson Fittipaldi antes de internação foi exibida pelo filho dele

Filho de Wilson Fittipaldi, Christian Fittipaldi mostrou foto do pai feita pouco tempo antes dele sofrer uma parada cardíaca. O ex-piloto morreu nesta sexta-feira

O ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldifaleceu nesta sexta-feira, 23, em decorrência de complicações de uma parada cardíaca que sofreu no Natal de 2023. Inclusive, a última foto dele que foi compartilhada nas redes sociais foi feita pouco antes do incidente que o levou ao hospital às pressas.

A foto foi compartilhada por Christian Fittipaldi, filho dele, na noite de Natal, há oito semanas. Na imagem, Wilson apareceu sorridente ao lado da família e do seu bolo de aniversário de 80 anos, já que ele fazia aniversário no Natal.

Esta foi uma das últimas fotos dele. Logo depois da comemoração, Fittipaldi engasgou com um pedaço de carne e ficou sem ar. Com isso, ele sofreu uma parada cardíaca e teve que ser internado às pressas. Ele estava no hospital desde dezembro de 2023 para lutar contra as complicações da parada cardíaca, mas não resistiu e faleceu nesta sexta-feira, 23, em um hospital de São Paulo.

Ele deixou a esposa, Rita, e o filho, Christian Fittipaldi.

View this post on Instagram A post shared by Christian Fittipaldi (@fittigram)

A morte de Abilio Diniz

O empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de pneumonia após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil às pressas em um avião com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A morte dele foi confirmada por uma nota oficial divulgada pela família na noite deste domingo. “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informaram.