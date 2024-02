Morre Wilson Fittipaldi, após ter sido internado em decorrência de engasgo

Ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi faleceu aos 80 anos de idade em um hospital de São Paulo

O ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi morreu aos 80 anos de idade. A morte dele aconteceu às 6h da manhã desta sexta-feira, 23, em um hospital de São Paulo.

Ele estava internado desde dezembro de 2023, quando sofreu uma parada cardíaca em decorrência de um engasgo. Na época, a esposa dele, Rita, contou que o atleta engasgou com um pedaço de carne e sofreu uma parada cardíaca. Ele foi internado e entubado. Depois de fazer a traqueostomia, ele chegou a ser extubado e foi para o quarto em janeiro.

Ele deixou a esposa, Rita, e o filho, Christian Fittipaldi.

Antes do engasgo em dezembro, ele tirou uma última foto ao lado da família em um momento de alegria e a imagem foi compartilhada nas redes sociais, já que também era o dia do aniversário dele.

Morre ator da série The Office

O ator Ewen MacIntosh faleceu aos 50 anos de idade. Ele ficou conhecido por ter atuado na série The Office, que foi um sucesso mundial da TV britânica. De acordo com a imprensa internacional, a morte dele foi anunciada pelo seu amigo Ricky Gervais por meio do X, antigo Twitter.

“Notícia extremamente triste. O nosso muito engraçado e adorável Ewen MacIntosh, conhecido por muitos como Big Keith do The Office, faleceu. Absolutamente original. Descanse em paz”, disse ele nas redes sociais.

A equipe de Ewen informou que ele morreu pacificamente, mas não revelou a causa da morte. O corpo dele será cremado em uma cerimônia privada para a família.

O ator Ed Scott também fez uma homenagem para o amigo falecido. “Estou completamente arrasado com a perda do meu grande amigo. Ele pode ter um rosto famoso e conhecido por milhões como Keith do The Office, mas a pessoa dentro dele é de quem mais me lembrarei. Obrigado pelo incrível cuidado e amor da maravilhosa equipe médica e das enfermeiras que cuidaram dele quando ele trouxe um sorriso aos seus dias. Eu vi que a empatia e o cuidado que tiveram com ele foram reconfortantes durante os momentos mais difíceis e serei eternamente grato todos os dias. Sentirei muito a sua falta, companheiro”, disse ele.