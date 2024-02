Morre Ewen MacIntosh, ator da série The Office, aos 50 anos

A morte do ator Ewen MacIntosh foi anunciada por um amigo nas redes sociais: ‘Notícia extremamente triste’

O ator Ewen MacIntosh faleceu aos 50 anos de idade. Ele ficou conhecido por ter atuado na série The Office, que foi um sucesso mundial da TV britânica. De acordo com a imprensa internacional, a morte dele foi anunciada pelo seu amigo Ricky Gervais por meio do X, antigo Twitter.

“Notícia extremamente triste. O nosso muito engraçado e adorável Ewen MacIntosh, conhecido por muitos como Big Keith do The Office, faleceu. Absolutamente original. Descanse em paz”, disse ele nas redes sociais.

A equipe de Ewen informou que ele morreu pacificamente, mas não revelou a causa da morte. O corpo dele será cremado em uma cerimônia privada para a família.

O ator Ed Scott também fez uma homenagem para o amigo falecido. “Estou completamente arrasado com a perda do meu grande amigo. Ele pode ter um rosto famoso e conhecido por milhões como Keith do The Office, mas a pessoa dentro dele é de quem mais me lembrarei. Obrigado pelo incrível cuidado e amor da maravilhosa equipe médica e das enfermeiras que cuidaram dele quando ele trouxe um sorriso aos seus dias. Eu vi que a empatia e o cuidado que tiveram com ele foram reconfortantes durante os momentos mais difíceis e serei eternamente grato todos os dias. Sentirei muito a sua falta, companheiro”, disse ele.

Causa da morte de ator do filme 'Rocky'

A morte do ator Carl Weathers comoveu os fãs ao redor do mundo. Ele ficou conhecido por ter atuado no filme Rocky ao interpretar o boxeador Apollo Creed e faleceu aos 76 anos de idade no dia 2 de fevereiro. Agora, a causa da morte dele foi revelada publicamente.

Quando Carl faleceu, a família anunciou que ele faleceu pacificamente enquanto dormia em sua casa. Porém, o laudo da morte revelou o que levou à morte dele. De acordo com o site da revista People, ele faleceu em decorrência de uma doença cardiovascular aterosclerótico.

A morte foi declarada às 12h18 na casa dele em Venice, na Califórnia. A polícia local declarou que a morte dele foi natural, já que ele tinha problemas cardíacos há muitos anos.

O corpo dele foi cremado. “Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de Carl Weathers. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixou uma marca e é reconhecido mundialmente por gerações. Ele era um amado irmão, pai, avô, parceiro e amigo”, disse a família dele.

Além de Rocky, ele também atuou em Predator, com Arnold Schwarzenegger, e em The Mandalorian, da saga Star Wars.