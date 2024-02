Morre Abilio Diniz, aos 87 anos, em São Paulo

Grande empresário brasileiro, Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, e a causa da morte foi revelada pela família em uma nota oficial

O empresário Abilio Diniz faleceu neste domingo, 18, aos 87 anos de idade. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de pneumonia após passar mal durante uma viagem aos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil às pressas em um avião com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A morte dele foi confirmada por uma nota oficial divulgada pela família na noite deste domingo. “É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informaram.

Quem foi Abilio Diniz?

Abilio Diniz foi um empresário do ramo do varejo. Ele se tornou um dos homens mais ricos ao comandar a rede Pão de Açúcar, que vendeu em 2005. Ele também atuou no ramo da indústria de alimentos. Nos últimos tempos, ele era vice-presidente do conselho de administração da rede Carrefour no Brasil e também era presidente do conselho de administração da Península Participações, do ramo de investimentos.

Ele nasceu em São Paulo em 28 de dezembro de 1936 e era formado em Administração pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Em 1989, ele foi sequestrado em seu carro e passou 153 horas no cativeiro.

A dor de perder um filho

Em 2022, o empresário Abilio Diniz sofreu a dor de perder um filho, João Paulo. Ele estava com 58 anos de idade quando sofreu um mal súbito e morreu. Na época, o pai lamentou a partida precoce do filho e desabafou sobre o quanto era difícil lider com a perda e o lito.

"Toda vez que olho essa foto me emociono. Mais do que pai e filho, éramos quase irmãos, dois grandes amigos. Para mim, o mundo nunca mais será o mesmo, falta um pedaço de mim. Estou me reinventando e sei que tenho que seguir em frente pela minha família e pelo meu país neste momento tão importante, mas ainda sinto uma saudade enorme deste meu amigo que me deixou. João, meu filho, sempre te amarei", declarou.

Essa não foi a primeira vez que Abílio desabafa sobre a saudade do filho. Alguns após a morte do rapaz, ele prestou uma homenagem no Instagram e falou sobre a perda. "Eu nunca pensei que pudesse existir uma dor tão grande e terrível na vida como essa que eu estou sentindo. Mas, na medida em que os dias vão passando, eu vou ficando em paz. Eu sempre digo que a minha maior força é a fé que eu tenho em Deus. E isso não mudou. Eu continuo não acreditando no destino. Mas, sim, que cada um escolhe o que quer ser na vida. Meu filho João nos deixou. Mas nos deixou da maneira como ele escolheu levar a vida: sendo um ícone do esporte. E tenho certeza de que ele partiu feliz", disse ele.