Pai de Neymar faz desabafo emocionante: "não posso imaginar sua dor"

Neymar Santos elogiou o filho e a seleção após a derrota contra a Croácia pela Copa do Mundo

O pai e empresário do artilheiro Neymar Jr., Neymar Santos, escreveu um texto dedicado ao filho nas redes sociais. Ele falou sobre a disciplina e perseverança do atleta e demonstrou compaixão com a derrota da seleção.

Você sonhou. Você trabalhou muito para transformar este sonho em realidade. Você se dedicou. Você buscou forças para superar a dor. Você nunca desistiu", começou o pai do craque.

Neymar Santos ainda elogiou a determinação do atleta. "Filho, você nos encheu de orgulho. Eu não posso imaginar sua dor, a dor do grupo, a dor de vocês. A Copa não veio, mas você mostrou que quando queremos ir atrás dos nossos sonhos temos que trabalhar cada segundo, todos os dias, a todo tempo. Que não há obstáculos quando queremos alcançar um objetivo"

"Você é exemplo pra mim, para nossa família e para nossos amigos. A Copa não veio mas a vida e a carreira continuam. Vamos pra casa, tem muita gente esperando pra lhe dar um abraço. Amamos você !!", declarou o empresário.

Ao final, um versículo da Bíblia foi escolhido e escrito por ele: "'Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez'. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele." - Lucas 8:39".

Confira texto de Neymar Santos: