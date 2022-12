Aos prantos, Belle Silva surge com o filho aos prantos após eliminação do Brasil da Copa do Catar

O Brasil perdeu a batalha contra a Croácia e a esposa do jogador Thiago Silva, Belle Silva, postou um vídeo chorando com a derrota

O Brasil acaba de ser eliminado da Copa do Mundo após o jogo contra a Croácia. Após a prorrogação, onde os dois times fizeram gol, o empate de 1x1 levou aos pênaltis, de 4x2 para o europeu. O jogo começou às 12h desta sexta-feira, e aconteceu no estádio da Cidade Educação, em Doha, no Catar. Agora os jogadores e suas famílias estão fazendo suas malas para voltar para casa com a infeliz derrota. Quem estava na torcida por eles eram suas esposas. Uma delas, Belle Silva, a esposa do jogador da Seleção Brasileira Thiago Silva, divulgou um storys chorando com a perda do campeonato mundial.

Casados há 18 anos, a famosa foi acompanhar o marido no Catar com os dois filhos, Iago e Isago. Os três estavam aproveitando o hotel e pontos turísticos da cidade do Oriente Médio - Belle estava mostrando cada passo deles por seus storys do Instagram- porém, após a triste derrota do Brasil, a famosa postou um vídeo chorando. Ela já havia feito outros posts sobre estar nervosa para o jogo.

Junto a ela estava seu filho mais velho, sentado chorando aos prantos após o resultado do jogo. Na legenda dos storys a influenciadora escreveu: "Levando na mala o orgulho do maridão e da Copa extraordinária que ele fez".

Filhos de Thiago Silva "não entendem grandiosidade do pai"?

Nesta manhã de sexta-feira, 9, a influenciadora falou que os filhos estavam agindo com muita calma, e ela sentia que eles não entendiam a posição do pai:

"Fico perguntando para essas crianças se eles tem noção da grandiosidade do pai deles para o futebol. O Thiago Silva é tão normal para eles, que eles não tem noção. Falei e repito: Para ter outro Thiago Silva no futebol, vai levar tempo. Fora a Copa do Mundo, ele já é um mito no futebol, isso sem levantar a taça. Levantando, então"