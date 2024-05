Indireta? Pai de Gabigol faz reflexão após polêmica com camisa do Corinthians

Pai de Gabigol, Valdemir Almeida publicou uma mensagem reflexiva após foto do jogador usando a camisa do Corinthians viralizar

A foto de Gabriel Barbosa, o Gabigol, usando a camisa do Corinthians segue sendo um dos principais assuntos no mundo do esporte. Nos últimos dias, o atleta, que é jogador do Flamengo, recebeu punição do time em 10% do salário e teve o número 10 retirado de seu uniforme oficial.

Para quem não acompanhou, recentemente, uma foto de Gabigol vestindo uma camisa do time paulista em sua casa viralizou nas redes. Agora, após toda a polêmica envolvendo o ocorrido, o pai do atleta, Valdemir Almeida, publicou uma reflexão nas redes sociais.

Na última terça-feira, 21, em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou uma foto ao lado do cachorro da família e escreveu uma mensagem sobre lealdade na legenda da postagem. "Mil vezes colocar um cachorro na sua casa ao invés de certas pessoas que se dizem amigos, pensem bem!", declarou Valdemir.

A frase, no entanto, foi interpretada por internautas como uma possível indireta aos amigos de Gabigol, uma vez que a foto do jogador usando a camisa do Corinthians foi vazada por alguém do grupo, que estava presente em sua casa na ocasião. "A indireta pra quem divulgou a foto do Gabi", disse um internauta dos comentários.

"Com todo o respeito, ele sabendo do risco que tinha de alguém daquela turma tirar a foto e mesmo assim ter usado a camisa o faz culpado. Se você e sua família passam pano pro erro dele, que gerou transtornos com a torcida e não só isso, os próprios patrocinadores do clube. Isso pega mal. Não é postura de ídolo mt menos de camisa 10 do Flamengo", escreveu outro.

Vale ressaltar que Gabigol continuará com a camisa 10 na Libertadores, por não ser possível fazer a mudança com a competição em andamento. Jogadores do atual elenco também seguirão com o mesmo número até o final do campeonato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valdemir Silva🇧🇷 (@valdemirsilvaalmeida)

Gabigol se explica após usar camisa do Corinthians

O jogador Gabigol explicou melhor o episódio polêmico que protagonizou nos últimos dias: de usar a camisa do Corinthians. Após perder a camisa 10 do Flamengo por conta disso, o atleta revelou em entrevista do colunista, André Hernan, do portal UOL, que se desculpou com os jogadores do Flamengo e que até conversou com Tite.

Segundo ele, o uso do item do clube adversário aconteceu em um momento de relaxamento e que como admirador do esporte ele tem vários acessórios de times. Apesar do "deslize" ter causado polêmica com a torcida, Gabigol comentou que a reação do elenco e da comissão técnica foram positivas. Confira detalhes do pronunciamento do atleta!