Ex-mulher de Pelé, Assíria Seixas comove com homenagem após a morte dele

Mãe dos filhos gêmeos de Pelé, Assíria Seixas relembra a personalidade do ex-marido em casa ao falar sobre a morte dele

A cantora Assíria Seixas, que é ex-mulher do ex-jogador de futebol Pelé, emocionou seus seguidores ao fazer uma homenagem para o ex-marido. Os dois ficaram juntos por 14 anos e tiveram os filhos gêmeos, Joshua e Celeste. Nesta semana, ela compartilhou um vídeo no Instagram para relembrar histórias da personalidade de Pelé em casa.

"Minha homenagem hoje é para o Edson, com quem fui casada por 14 anos, tive dois filhos, Josh e a Celeste, mas criamos três, porque Gemima, a filha do meu primeiro casamento, era filha do coração dele. Ele amou e criou com todo carinho igual a todos os filhos. A esse pai, que apesar de muitas vezes ausente por suas viagens e compromissos constantes, procurava estar no máximo presente nos momentos importantes das nossas vidas, aniversários, Natais, eventos de escolas, eventos meus... Ele tinha um coração generoso e muito doador em todos os sentidos. Era brincalhão, adorava contar piada e cantar", disse ela.

E completou: "Apesar da saudade e dor que estamos sentindo neste momento, meus filhos e eu somos confortados com a certeza de que iremos encontrar com ele um dia. Ele hoje está nos braços do Pai, face a face com o rei dos reis, Jesus. Então, não é um adeus. Iremos nos encontrar com ele um dia. Obrigada, Edson, por tudo que foi para mim e para os nossos filhos e até logo".

Vale lembrar que Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, às 15h27, durante o período internado em um hospital de São Paulo. O atestado de óbito de Pelé informou que ele faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. O corpo dele ficou no hospital até a madrugada de segunda-feira, quando foi levado para Santos para o início do velório, que durou 24 horas. O corpo do ex-atleta foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, que é um cemitério vertical.