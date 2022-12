Pelé: atestado de óbito revela a causa da morte do ex-jogador de futebol

Ex-jogador de futebol Pelé faleceu na quinta-feira, 29, e a causa da morte foi apontada no atestado de óbito

A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, continua a gerar repercussão na mídia. Nesta sexta-feira, 30, o site G1 divulgou a causa da morte dele que foi apontada no atestado de óbito.

A publicação teve acesso ao documento que revelou que o ex-atleta faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

O atestado ainda confirmou que Pelé faleceu às 15h27 de quinta-feira, 29, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele deixou seis filhos vivos – sendo que a sétima filha, Sandra Regina, faleceu em 2006.

O velório do corpo de Pelé será realizado na segunda-feira, 2, na Vila Belmiro, que é o estádio do time de futebol Santos, no litoral de São Paulo, e durará 24 horas. Logo depois, o corpo será levado em cortejo pelas ruas de Santos até o cemitério vertical do Memorial Necrópole Ecumênica, onde será sepultado no nono andar.

A morte de Pelé foi anunciada por meio do último boletim médico emitido pelo hospital."O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram.

Mãe de Pelé tem 100 anos

A mãe do ex-jogador de futebol Pelé continua viva. Dona Celeste tem 100 anos de vida, que foram completados no dia 20 de novembro. Na data especial, a equipe de Pelé divulgou uma declaração carinhosa do ex-atleta sobre a mãe.

"Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", disse ele.

Pelé nasceu quando a mãe tinha apenas 18 anos, em 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais.