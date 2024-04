Daniel Alves surge de mãos dadas com a esposa, Joana Sanz, após pagar fiança

Após pagar a fiança para ficar em liberdade na Espanha, Daniel Alves curtiu a companhia da esposa, Joana Sanz, que registrou o momento em uma foto

O jogador de futebol Daniel Alves está em liberdade provisória desde que pagou a fiança na justiça da Espanha. Ele ficou mais de um ano preso sob a acusação de assédio sexual contra uma mulher em uma boate em 2022 e foi condenado a mais de 4 anos de prisão. Porém, ele pagou a fiança milionária e foi solto. Agora, ele apareceu de mãos dadas com a esposa, a modelo Joana Sanz, nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 1º, ela compartilhou uma foto dos dois de mãos dadas enquanto aproveitavam um dia ensolarado juntos.

A imagem foi compartilhada nos stories dela e mostrou a mão tatuada dele segurando a mão dela. A foto demonstraria que eles poderiam ter feito as pazes após ele ser solto.

Por enquanto, Joana não se pronunciou sobre a liberdade de Daniel Alves. Vale lembrar que Joana Sanz chegou a se separar de Daniel Alves em 2023 depois que ele foi detido e fez posts insinuando decepção com o marido, mas eles seguem casados.

Joana Sanz prestou depoimento no julgamento de Daniel Alves

O segundo dia do julgamento do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves contou com o depoimento de pessoas próximas a ele. E um dos depoimentos foi da esposa dele, a modelo Joana Sanz. Ela foi ao tribunal para ajudar a estratégia de defesa dos advogados dele.

Segundo a imprensa internacional, Joana falou sobre a noite em que o marido teria estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha. No depoimento, ela contou que Daniel saiu de casa para jantar com os amigos e voltou por volta das 4h da madrugada. Ela disse que ele estava muito embriagado. Ele entrou no quarto, bateu no armário e caiu na cama.

"Ele foi comer com seus amigos no restaurante. Passou o dia aí e voltou era quase 4 da manhã. Voltou muito bêbado, fedendo a álcool. Bateu no armário e caiu na cama", disse ela, segundo o site Globo Esporte.