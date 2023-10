Joana Sanz interrompe processo de divórcio de Daniel Alves, diz TV espanhola

Depois de entrar com pedido de separação, Joana Sanz teria pedido a interrupção do processo contra Daniel Alves

A modelo Joana Sanz teria interrompido o processo de divórcio do ex-jogador de futebol Daniel Alves. Ele está preso na Espanha sob a acusação de estupro em uma boate e ela decidiu se separar dele em março deste ano. Porém, de acordo com o programa TardeAR, da TV espanhola Telecinco, ela pediu para o processo de separação não ser finalizado.

A TV informou que ela interrompeu os procedimentos do divórcio e voltou a morar na casa deles em Barcelona. Por enquanto, a equipe de Joana Sanz não se pronunciou sobre os rumores.

Há poucos meses, Joana Sanz negou os rumores de que iria abandonar Daniel Alves enquanto ele responde na justiça. “Estou muito cansada, sabe? De toda essa fofoca. Eu não falei que não me importo mais com o Daniel. Não falei que quero ficar longe dele. Falei que não me importo com o que a mídia fala. Eu vou ficar perto dele. Relacionamento é uma coisa. Ele é minha família. São oito anos juntos, eu vou ficar perto, gostem ou não gostem”, afirmou.

Carta aberta de Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves escreveu uma carta aberta para a ex-mulher, Joana Sanz, há poucas semanas. De acordo com o jornal 'Y Ahora Sensoles', ele escreveu: “Minha querida Joana, foram quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo. Em particular nos últimos anos. Ao seu lado tudo parece mais fácil e prazeroso. Você e meus filhos Dani filho e Victoria, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nos tornamos desde o dia em que nos conhecemos, desde o primeiro minuto em que começamos uma vida juntos", garantiu.

"Acompanhamos um ao outro todos esses anos, fortalecendo um ao outro e iluminando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e espero que a vida nos dê outra chance de te amar novamente. Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando, e entendo que você não tenha aguentado toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos a mim e aos valores que nortearam minha vida: amor, respeito e esforço. Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou; Lutarei até o fim com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e daqueles que continuam ao meu lado, para logo provar minha inocência ao mundo inteiro. Seja onde for, seja como for, seja o que for, mas para sempre em meu coração. Com muito amor (assinatura de Daniel Alves)”, finalizou.